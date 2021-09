Formula 1 – GP d’Italia 2021 in TV: quale canale seguirà il Gran Premio domenica?

Si svolge questo fine settimana il 14° appuntamento della stagione 2021 di Formula 1: è il Gran Premio d’Italia, a Monza. Scopri gli eventi TV di questo Gran Premio da seguire in diretta dal 10 al 12 settembre sui canali Canal Plus!

Verstappen, stato di sogno

Alle 15 Max Verstappen (Red Bull) scatterà dalla pole position nel Gran Premio d’Italia, tre posizioni davanti al rivale di campionato Lewis Hamilton (Mercedes), il più grande perdente nella gara sprint di qualifica vinta da Valtteri Bottas (Mercedes) ) . Quest’ultimo ha ricevuto una penalità, per la felicità degli olandesi. Quindi cosa potrebbe impedire a Verstappen di vincere? ( Sito informativo Eurosport )

Scopri la programmazione TV del Gran Premio con Formula 2

venerdì 10 settembre

📺 14 o 10 Canale + Sport Formula 1 – Prove Libere 1 Abitare

📺 16h40 Canale + Sport Formula 2 – Qualifiche Abitare

📺 17h40 Canale + Sport Formula 1 – Qualifiche Abitare

sabato 11 settembre

8:50 Canale + Sport Formula 2 – Gara di corsa 1 Abitare

📺 11h45 Canale + Formula 1 – Prove Libere 2 Abitare

📺 16h00 Canale + Formula 1 – Qualificazione Sprint (Percorso Sprint) Abitare

17: 20 Canale +Trasformazione Formula 2 – Gara Sprint 2 Abitare

domenica 12 settembre

10 o 20 Canale + Sport Formula 2 – La gara principale Abitare

📺 14h05 Canale +Trasformazione Formula 1 – La Grille Magazine Abitare

📺 15h00 Canale + Formula 1 – Corse Abitare

Non dimenticare il canale 100% digitale F1 e 100% Canal Plus disponibile solo su MyCANAL che trasmetterà tutte le gare del Gran Premio!

La modalità Expert sarà arricchita con 9 canali aggiuntivi 'onboard' per seguire un intero GP in una Hamilton, Ocon o Gasly. Il programma può essere trovato anche durante le qualifiche e la gara.

