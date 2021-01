Formula 1 – F1 2021: Il Gran Premio d’Australia dovrebbe essere rinviato

Formula 1 – Ci siamo sempre chiesti se Sergio Perez guiderà la Formula 1 nel 2021. Quarto nel torneo, vincitore del Gran Premio di Sakhir, molti consideravano innaturale non vedere Chico al posto del prossimo anno. Il problema è stato risolto da quando la Red Bull ha annunciato l’arrivo del messicano al fianco di Max Verstappen nel 2021.

Grazie a Punto di corsa Chi ha assunto Sebastian VettelIl minimo che possiamo dire è questo Sergio Perez Ha l’arte di ritirarsi in piedi. Da tempo si credeva che senza volante non sarebbe stato così. Le sue prestazioni al volante dell’RP20 sono convinte Christian Horner E il Helmut Marco Da pilota di sidecar, è diventato un pilota della Red Bull, che è ciò che ha ufficializzato il suo impegno oggi.

Breaking: Sergio Perez presenterà Max Verstappen per la Red Bull nel 2021!# F1 pic.twitter.com/31xnAstbqn Formula 1 (@ F1) 18 dicembre 2020

Albon è in disparte

Questa firma viene eseguita su un accountAlexander AlbonChi rimarrà un pilota di riserva il prossimo anno. Un sollievo per Perez, per i suoi (tanti) fan e per coloro che generalmente consideravano loro dovere vederlo ceco In un bacino. Perez, che ha conquistato la simpatia dei fan della Formula 1, è diventato il primo pilota al di fuori della Red Bull a firmare con la squadra austriaca per la prima volta da Mark Webber nel 2007.

La griglia 2021 è ora completa con l’arrivo di Sergio Perez alla Red Bull. La domanda sarà se dominerà il futuro RB17, progettato per Max Verstappen come priorità. Rispondo tra qualche mese.

Elliott Conway