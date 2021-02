Figlio di Didier Drogba, Isaac, in Karate, Italia

La mela è caduta sotto … il melo, anche se partiva da molto più in basso, puntato in cima. Isaac Drogba, figlio della grande star del Chelsea e della Costa d’Avorio Didier Drogba, ha firmato un contratto con la squadra italiana di quarta divisione Fulgur Carratezi, come ha annunciato lunedì il club italiano (2/8).

Il 20enne, che, come il padre, è in prima linea nell’attacco, è finito in squadra in Lombardia, nel nord Italia, dopo aver attraversato le divisioni infrastrutture di Chelsea e Jing’an, in Francia.

Didier Drogba ha iniziato la sua carriera calcistica in Francia da Le Mans e ha vinto 4 titoli di Premier League, 4 Coppe d’Inghilterra e la Champions League con il Chelsea, mentre allo stesso tempo ha vinto un campionato turco con il Galatasaray, prima di ritirarsi nel 2018, come miglior marcatore per la nazionale della Costa d’Avorio.

Il figlio di Isaac è ora chiamato ad aiutare la sua nuova squadra, a inseguire l’ascesa in Italia, dove Karateze è settimo, ma a soli due punti dai playoff.