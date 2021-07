Euro: cosa ci aspettiamo da Italia e Spagna

Potrebbe essere facilmente descritto come un derby mediterraneo internazionale, con Spagna e Italia Chi affronterà Wembley e la sua prima semifinale tra poche ore EuroPer essere due forze tradizionali nel cielo del calcio. Entrambi hanno avuto successo negli anni 2000: gli Azzurri hanno vinto il Mondiale 2006 e Furias Rojas ha spazzato via tutto dal 2008 al 2012 (due Europei e un Mondiale).

Tuttavia, entrambi si trovano, pochi anni dopo, su un percorso cruciale: sostituire con successo le loro generazioni d’oro, qualcosa che sembrano ancora non aver realizzato efficacemente, in transizione. Tuttavia, questa partita potrebbe trasformarsi in una svolta per questa squadra che potrà accedere alla finale.

All’inizio del torneo, l’Italia sembrava un po’ triste, con giocatori chiave infortunati nell’Europeo. Marco Verratti è stato il più importante di loro, ma è tornato subito.

