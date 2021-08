Euro: cosa ci aspettiamo da Inghilterra – Danimarca?

L’Italia è passata alla finale della Coppa delle Nazioni Europee, dove ti aspetti che sia la Danimarca o l’Inghilterra, mentre le due squadre hanno battuto le spade stasera a Wembley e nella seconda semifinale del Campionato europeo di calcio.

I danesi di Kasper Hjolmand, invece, continuano a vivere la loro storia da protagonisti, dopo lo shock della prima e l’avventura di Christian Eriksen. Sono tornati indietro e ora sembrano pronti a ripetere la loro impresa del 1992.

L’inglese Gareth Southgate, invece, arriva per il secondo grande evento consecutivo in semifinale, dopo il Mondiale in Russia, aumentando il ritmo man mano che l’evento continua.

Per essere precisi, il nero è uno dei preferiti per ottenere il titolo, anche se tutti hanno in mente il modo fantasioso in cui fallirebbero di nuovo.

Ci sono sorrisi e ottimismo nel campo inglese, che non ha grossi problemi di infortuni. Bukayo Saka è stato eliminato nei quarti di finale con l’Ucraina, a vantaggio di Jadon Sancho, che logicamente ripartirebbe dall’undicesima squadra.

