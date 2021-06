Euro 2021: Nel girone A, l’Italia favorita, ma occhio alla Turchia

A prima vista, l’Italia è la grande favorita nel Gruppo A, ma Turchia, Galles e Svizzera hanno tutti i loro punti di forza per sfidare i propri giocatori. Squadra blu. La Turchia, la nazione più bassa delle quattro della classifica FIFA (29), potrà contare su giocatori del Lille (e campioni di Francia) in forma: Burak Yilmaz, Yusuf Yazici e Zeki Celik oltre a un bilancio positivo. Da 5 partite imbattute nel 2021.

D’altra parte, il Galles può contare sulla forma impressionante del giovane attaccante Harry Wilson e dell’attaccante del Tottenham Gareth Bale, la sua stella numero uno. Tuttavia, i giocatori dell’allenatore Robert Page hanno perso ancora due volte contro il Belgio a marzo e la Francia e la Francia all’inizio di giugno, e hanno pareggiato con l’Albania. In terzo luogo, la Svizzera, il secondo paese più alto in classifica in questo gruppo (13° nella classifica FIFA), ha registrato una serie di 5 vittorie da novembre 2020 e ha come protagonisti Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri.