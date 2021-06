Euro 2020: “Vittoria con l’Italia! 23 pazzi a Euro -… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizie

Un giornalista turco a Sportdog per la prima di Euro 2020. Perché… tutti in Turchia scommettono sulla prima con l’Italia e il greco che vuole… in rosso.



Europei 2020: L’umore nazionale della Turchia era selvaggio poco prima della prima di Euro 2020 della partita con l’Italia.

Secondo Ugur Aydin, i calciatori della loro nazionale giocheranno per la prima volta nell’Europeo e sono molto emozionati.

Il giornalista turco dell’agenzia “DHA” ha parlato a Sportdog del torneo, degli obiettivi della sua squadra, dei giocatori su cui si baserà Senol Gunes e delle caratteristiche della presenza turca a Baku. Alla fine, gli è stato chiesto quale giocatore greco vorrebbe includere nella squadra nazionale del suo paese.

Leggi la sua intervista:

Come si aspetta l’euro? 2020 un anno dopo la pandemia?

“L’Euro è un evento che riguarda non solo l’Europa ma il mondo intero! A causa della pandemia di coronavirus, l’evento è stato posticipato di un anno causando grande tristezza agli appassionati di calcio. Sono stati fatti alcuni passi per normalizzare la situazione con le vaccinazioni. Quindi ci sono molti che aspettano con ansia il torneo. Penso che l’evento non sarà dimenticato”.

Euro Si terrà in 11 paesi diversi. Sei d’accordo con questa decisione?

“È un evento globale. Ecco perché penso che le autorità prenderanno tutte le misure necessarie e non ci saranno grossi problemi”.

Quali sono le aspettative della Turchia dal torneo?

“Non importa quale livello abbia raggiunto la nazionale turca, ha sempre grandi aspettative. È una squadra di calciatori giovani, esperti e in sintonia tra loro. Molti giocatori giocano in squadre importanti dei campionati più importanti. La Turchia vuole iniziare bene il torneo e arrivare alla prima partita con l’Italia. “C’è un detto che dice: ‘Se i turchi non dicono che è finita, non è finita’. Indipendentemente dal talento e dalle capacità, i calciatori turchi metteranno il cuore sul intonazione.”

Chi è il calciatore che è il fattore principale di Senol Gunes?

“Direi che il giocatore più importante è Burak Gilmaz che ha fatto molto bene in Ligue 1 con il Lille. Sarà essenziale e insostituibile. Ha esperienza e sete di vittoria. Naturalmente ogni giocatore della nazionale turca è importante , soprattutto nella linea difensiva, Kaglar Soyuncu e Merik.Demiral, così come a centrocampo, Ozan Tofan, Yusuf Yazici e Hakan Kahlanoglu prenderanno molto peso sui loro piedi. . “

Qual è lo stile del calcio turco?

“La Turchia ha molto talento. Cercherà di controllare il ritmo, creare spazi e trovare corsie per le case avversarie. La nazionale ha la squadra più giovane del torneo. 23 calciatori giocheranno con grande entusiasmo mentre giocano per la prima volta in Coppa dei Campioni. Ogni volta che tutti gli occhi sono puntati su di loro”.

La Turchia giocherà contro il Galles a Baku, in Azerbaigian, una partita alla quale è ufficialmente presente Recep Tayyip Erdogan. Sarebbe come giocare in casa?

Diciamo al popolo dell’Azerbaigian e della Turchia “una nazione, due stati”. Il popolo dell’Azerbaigian è nostro fratello. Quindi la partita che giocheremo a Baku non sarà diversa da qualsiasi partita che giocheremo in Turchia.

Chi è il giocatore della nazionale greca che vorresti inserire nella nazionale turca?

“Belkas ha fatto un ottimo lavoro in Turchia con la maglia del Fener. Lo voglio”.

