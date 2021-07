Euro 2020: Rocha: ‘Gli italiani… Gang… – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizie

“Vedo solo tutti. Vedi, Cristiano Ronaldo è un giocatore e ha fatto tutto, ma il Portogallo non ha passato. “Anche Pep è un giocatore, ma nemmeno la Francia ha passato”. Juan Ramon Rocha ha parlato a Sportdog.gr di cosa abbiamo visto finora all’Euro e, naturalmente, alle coppie dei quarti di finale.



Europei 2020: L’idea che il calcio debba giustificare l’Italia e avanzare Euro 2020“Perché Mancini ha osato cambiare il suo stile di gioco”, ha detto Juan Ramon Rocha.

Parla con il grande uomo di calcio e allenatore di Thesprotos cane sportivo Circa l’evento e ha dato le sue impressioni. Perché un calciatore non si fa notare e quale squadra pensava fosse… la delusione? Allo stesso tempo, ha commentato gli accoppiamenti nei quarti di finale e ha sottolineato che l’Inghilterra mantiene una stufa pulita. Leggi la sua intervista:

Guarda le sue partite Euro;

“Ho visto tutto, tranne Svezia e Ucraina. Ma ero contento che l’Ucraina fosse passata a causa di Shevchenko. “Mi piacciono così tanto gli ucraini a causa di” Simba “e Rybrov.

Quale gioco hai tenuto?

“Dagli eliminazione diretta in poi ha avuto più interesse. Partirò con le partite che hanno avuto un buon sviluppo, come la partita Croazia-Spagna e Francia-Svizzera, così come la partita Inghilterra-Germania, che è stata giudicata nei minimi dettagli. . Il risultato è stato 2-0, ma il gol che Miller gli ha perso non ha perso. Se a quel punto il punteggio fosse stato 1-1, le cose sarebbero andate diversamente. Sono stato molto contento che il ragazzo che ha fatto la sua rivoluzione in Inghilterra sia “Ovunque vada, Bielsa lo ha tenuto a Leeds. Phillips è ora una figura importante in Inghilterra. Ha cambiato Southgate Lo stile di gioco della squadra e sono felice di vedere l’Inghilterra giocare a calcio. È un evento interessante. Sembra meglio che accade in paesi diversi”.

Quale squadra ti ha colpito?

“Italia. Perché oltre a cambiare stile di gioco, gli italiani sono le ‘bande’ del calcio. Ti portano dove vogliono. Amo anche la Spagna. È una dimensione prevedibile nonostante la ristrutturazione lì. Vediamo una squadra che sto felice di vedere giocare un calcio diverso, bello e senza meta, questa è la domanda”.

Quale squadra ti ha deluso?

“Non posso dire di essere rimasto deluso. Mi aspettavo di più dall’Olanda, perché è un paese che fornisce calcio ai grandi club. Il calcio è un marchio. “Non ha trovato un modo coerente per giocare nei grandi campionati. “

Hai assegnato un calciatore?

“Vedo solo tutti. Come puoi vedere, Cristiano Ronaldo è un giocatore e ha fatto tutto, ma il Portogallo non ha passato. “Anche Pep è un giocatore, ma neanche la Francia ha passato”.

Cosa vedi nelle partite dei quarti di finale?

In Svizzera e Spagna vedo scattare “Foras Rocha”. Gli spagnoli possiedono il posto. La Svizzera ha spirito di squadra, ma altri hanno una categoria più grande. Ma è il calcio. Abbiamo visto cosa hanno fatto gli svizzeri alla Francia. Vedremo una partita forte in Belgio e Italia. L’Italia ha cambiato stile. Vorrei che l’Italia andasse avanti, perché Mancini ha osato cambiare quella partita difficile che hanno attraversato. Vorrei che il calcio premiasse questa squadra per il suo coraggio. In Repubblica Ceca e Danimarca non so se i danesi potranno continuare allo stesso ritmo. I cechi stanno costruendo una squadra cercando di farsi un nome, come facevano con Netved, Kohler, Baros e Rozicki. Penso che sarà una partita equilibrata. La Danimarca potrebbe essere la favorita. In Ucraina e in Inghilterra gli inglesi superano in molti posti. È su. In tutte le competizioni ci sono occasioni per sorprese. Tuttavia, nelle ultime partite prima della finale, prevalgono sempre le forze classiche. È come il tennis. Djokovic nelle ultime partite surclassa la sua mentalità contro i suoi avversari. Ecco come eccellono i grandi Paesi”.

In Grecia si dice che “la difesa regala il campionato”. Questa affermazione si applica al caso dell’Inghilterra, che finora non ha concesso la sua rete?

“Non è solo una difesa. È anche il portiere. Con la Germania, Pickford ha segnato punti. Ho giocato un ruolo. Perché anche nella fase di Miller, il portiere è uscito e sulla sua strada ha coperto visivamente l’obiettivo, il tedesco ha perso l’opportunità .”

