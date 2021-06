Euro 2020: Lo sapevi che l’Italia… | Gli sport

Euro 2020: Lo sapevi che l’Italia…

Manolis Manis scrive piccoli “dettagli” per le squadre che parteciperanno alla “Big Ball Celebration”, che sarà trasmessa da ANT1.

Gli italiani saranno الي ospite 1ου Collezione Sfideranno a Roma davanti ai loro tifosi.

Nel girone di qualificazione, l’Italia ha completato i suoi impegni con un’impressionante vittoria sull’Armenia, con 9-1.

Erano le undiciIl La sua vittoria consecutiva e 10Il In un anno solare, che è Registro nazionale.

La più grande vittoria della squadra rimane 9-0 contro gli Stati Uniti nel 1948.

Italia qualificata con 2Il attacco migliore Con 37 gol.

Mukhtar Mancini

allenatore della nazionale italiana Roberto ManciniAnnunciando la missione finale per le sue finali Euro 2020, Se ne sono andati Gianluca Mancini e Matteo Pesina.

La missione del cittadino italiano

portieri: Gianluigi Donnarumma, Alex Merritt, Salvatore Sirigu.

Difensori: Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Alessandro Florenzi, Leonardo Spinazola, Rafael Toloi.

si intende: Nicolò Barilla, Brian Cristante, Zorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Stefano Sensi, Marco Verratti.

Attaccanti: Andrea Belotti, Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Cerro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspandori.

Makenda per la nazionale italiana

Invitato ad ANT1 e allo spettacolo”La strada per Euro 2020Era qualche giorno fa, l’attaccante italiano del Panathinaikos, Federico Maceda.

L’attaccante di “Al-Khidr” ha parlato dei candidati al campionato e dell’allenatore della nazionale italiana.

Come disse Makinda ad Apostolis Lampus,, «ΣSarà sicuramente un girone tosto ma l’Italia ha una qualità superiore a tutte le altre squadre. Difficile subire un gol e difficile batterlo. Ha grandi giocatori, secondo me L’Italia sarà una delle quattro favorite per vincere il titolo».

Alla domanda sui suoi altri preferiti da conquistare Euro 2020, Makinda ha risposto che «Inoltre tra i miei preferiti ci sono Francia, Inghilterra e Belgio. Non la penso così Spagna Raggiungerai lontano. Il Portogallo È anche una buona squadra con buoni giocatori. Alcune squadre hanno buoni giocatori. Sarebbe emozionante.»

Come notato, «Il Mancini Fa un ottimo lavoro. situazione inversa. L’Italia ha avuto due o tre anni molto difficili e ora si sta facendo un buon lavoro. La squadra è nuova con alcuni giocatori esperti e c’è un buon mix. È un bene che gestisca i giocatori, lo conosco ed è per questo che penso che faranno un buon torneo. Ci sono due o tre giocatori, tipo ferratti, Il dimenticare E il In movimentoche, nella loro buona giornata, creeranno più problemi agli avversari».

