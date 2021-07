Euro 2020: Italiani al settimo cielo alla conquista del titolo – Festa fino al mattino in tutto il Paese – Notizie – Notizie

Gli italiani sono scesi in piazza domenica mentre la nazionale di calcio ha battuto l’Inghilterra per vincere Euro 2020, celebrando un successo ampiamente visto come un recupero dalla mancata qualificazione per la precedente Coppa del Mondo.

Fuochi d’artificio e musica sono scoppiati in tutto il paese dopo una vittoria per 3-2 ai rigori, dopo un pareggio per 1-1 con gli straordinari, mentre le bandiere sventolavano e i fan esultavano cantavano in una calda notte d’estate.

Una nuova pagina nella storia di Scaramanga – il percorso avventura da Niarchos a Prokopiou

È incredibile, è incredibile, non puoi stare meglio di così, è incredibile, abbiamo vinto la finale”, ha detto Stefano Gucci, un fan di Piazza del Popolo a Roma.

Gli italiani hanno elogiato l’allenatore della nazionale Roberto Mancini per aver rianimato la squadra dopo una profonda delusione quando hanno perso le qualificazioni ai Mondiali 2018 in Russia.

“Siamo molto grati a Roberto Mancini e ai nostri giocatori che hanno rappresentato e onorato così bene l’Italia”, ha dichiarato il presidente italiano Sergio Mattarella in una nota.

I festeggiamenti sono scoppiati nelle città del nord e del sud del Paese dopo che il calcio di rigore di Saka è stato parato dal portiere italiano Gianluigi Donnarumma. I fan hanno riempito il Duomo centrale di Milano e le auto hanno suonato il clacson a Napoli.

I tifosi si sono anche riuniti per festeggiare a Jesse, la città natale dell’allenatore Mancini nel centro Italia.

“È molto importante per l’Italia, e soprattutto per noi”, ha detto a SkyTg24 un tifoso con in mano un’enorme bandiera italiana.

Questo è il primo grande successo internazionale del calcio italiano dalla vittoria del Mondiale del 2006. Da allora gli Azzurri hanno subito frequenti battute d’arresto, compresa la schiacciante sconfitta contro la Spagna nella finale di Euro 2012.

“Abbiamo passato una notte magica”, ha detto Giovanni Malago, presidente del Comitato Olimpico Italiano.

L’Italia, un paese in cui le persone hanno lottato durante la crisi del coronavirus e la profonda recessione economica causata dalle restrizioni, ha salutato il successo con speranza e sollievo.

“E’ come vivere in un sogno dal quale non ti vuoi svegliare. L’Italia si è svegliata dall’incubo dell’epidemia”, ha detto Gianluca Agnelli, traduttore di 25 anni che studia a Roma.

Fonte: Reuters

Un grido di dolore per i giovani della terapia intensiva