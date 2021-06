Euro 2020 – Italia: una squadra senza stella. Potresti essere sorpreso? | Gli sport

Euro 2020 – Italia: una squadra senza stella. Potresti essere sorpreso?

Leggimi… Il tuo browser non supporta il componente audio.

Manolis Manis scrive della maestosa vittoria di “Squadra azura” alla prima e si aspetta una simile continuazione.

di Manolis Manis

Ottimo primo campione di Italia. Contro la Turchia nel secondo tempo burrascoso hanno vinto 3-0.

È un dato di fatto, come ha sottolineato Stefano Napoleone a EUROSHOW in Italia Non preferisco battere. La squadra di Roberto Mancini vuole però fare una sorpresa e gareggiare, inizialmente davanti al proprio pubblico, per raggiungere la vetta.

Il primo campione è stato molto positivo. Contro una squadra che ha deciso di imitare l’Italia nei decenni precedenti con il “Catenaccio”, ha fatto quello che doveva fare e ha vinto 3-0. Non è stato facile, ma con l’aiuto della fortuna nella prima fase del gol, è riuscito “Squadra Azzurra”, Poi ci ha mostrato cosa poteva fare.

È vero che il grande punto interrogativo è Non avere una grande stella. Cioè, colui che prenderà il comando quando la palla “brucia” nei big match. Il tecnico azzurro ha però creato un gruppo attorno a giocatori competenti, con una mentalità aggressiva, che sperano che questa ricetta lo porti ad un livello alto.

Riuscirà a farlo? vedremo…

