Euro 2020: Italia-Spagna il potere dell’odio…sport

Antonis Karptopoulos scrive dell'”odio” delle due nazioni del Sud, che stasera chiedono un “biglietto” per la finale di Wembley.

di Antonis Karpitopoulos

tra italiani e spagnoli C’è sempre stata una leggera antipatia per il calcio. Non è il tipo di odio che crea competizione, ma il tipo di odio che nasce dalla mancanza di comprensione. Gli italiani non hanno mai avuto alcuna ammirazione per il calcio spagnolo: hanno sempre ammirato il Real Madrid (per la sua ricchezza) e il Barcellona (per la sua autonomia e organizzazione generale), ma in generale consideravano il calcio spagnolo un pezzo insignificante e territoriale. Se i francesi erano “cugini”, gli spagnoli erano sempre parenti poveri nel villaggio. Sono anche cattolici, brava gente, ma non per farsi degli amici. Con le loro usanze locali esotiche, per lo più prive di brillantezza.

Tuttavia, gli spagnoli non hanno mai imitato In qualcosa di apparentemente riuscito italiano. Il calcio sembrava noioso e indegno di applausi. Quando Fabio Capello è andato una volta al Real Madrid, è stato licenziato a tempo di record, nonostante abbia vinto un campionato e abbia stabilito un diciottenne di nome Raul. Gli spagnoli vedevano i francesi come vicini invidiabili, avevano una leggera faida con i portoghesi a cui piaceva di più la palla, e Johan Cruyff la conquistò a un certo punto e furono fortunati per questo. Ma per loro gli italiani sono sempre stati “Ferrari, Vaticano, vino rosso e pizza”. Niente calcio.

L’ultima volta che gli spagnoli hanno incontrato gli italiani, hanno fatto in modo di ricordare loro tutti i loro problemi calcistici. Nel settembre 2017 a Siviglia, in Spagna con il terribile Isco nella sua composizione, ha sconfitto l’Italia Ventura 3-0 e l’ha inviata alle qualificazioni, Bass, e ha ricevuto un biglietto per il Mondiale 2018. Gli italiani non l’hanno mai ricevuto: il polsino degli spagnoli li spaventarono così tanto che si distrussero contro la Svezia. Chiellini aveva detto dopo quella partita che gli spagnoli giocano troppo complicati per gli standard della Squadra Azzurri: “Ogni volta che c’è qualcun altro che ci fa male” era il suo slogan.

Ma a livello di Campionato Paneuropeo, gli italiani sono stati gli ultimi a ridere. Nel 2016, la squadra di combattimento guidata da Antonio Conte ha cacciato i campioni d’Europa dal torneo agli ottavi di finale. Gli spagnoli sono rimasti con il ricordo di aver alzato il dito di Pique al momento dell’inno nazionale. E la paura che i vicini trovino un antidoto al calcio tiki-taka.

Gli italiani e gli spagnoli hanno giocato 37 partite nella loro storia: c’è un equilibrio assoluto del tutto strano, ma inspiegabile. Entrambe le squadre hanno vinto 11 partite, mentre 15 partite si sono concluse con un pareggio. È interessante che gli spagnoli abbiano vinto due volte ai rigori: nel 2008 all’Europeo in Austria e nel 2013 alla Fed Cup in Brasile – come a dire che dove non c’è tattica, vincono sempre gli spagnoli!

Le vittorie degli spagnoli sono sempre più potenti: la loro più grande è stata nel 2012 nella finale paneuropea con un punteggio di 4-0. Gli italiani sono rimasti in dieci dopo l’infortunio di Motta nel secondo tempo (Bradelli aveva completato i cambi in anticipo), ma la verità è che Iniesta, Xavi, Torres e gli altri hanno eliminato la partita nel primo tempo: il pareggio degli italiani ha preso loro nel girone (per scherzo Bradelli che giocava con De Rossi Libero). ) Hanno avuto lezione. Hanno subito pressato secondo il proprio calcio ogni squadra si sentiva meglio del suo avversario, come viene chiamato. Nell’euro hanno fatto lo stesso con Slovacchia, Croazia e Svizzera.

A differenza delle corsie spagnole, le vittorie degli italiani sono sempre state molto tattiche e non solo competitive. Nel 1988 gli italiani vinsero l’Euro 1-0 (il gol era Vialli) perché Ficini ebbe l’idea di mettere Paolo Maldini su Mitchell: Paolo mise fuori gioco l’allora capitano spagnolo e gli italiani riuscirono a tenere lo zero senza rischiare . Ai Mondiali del 1994 negli USA, gli spagnoli avevano un talento offensivo (con Salinas, Sergi, Luis Enrique, ecc.): nel pareggio di Caminero nascosero la palla. Ma Sacchi ha fatto la mossa opaca con Albertini sostituito da Signori e ha dato all’allora portiere della Lazio Roberto Baggio la possibilità di diventare campione all’88’ prima che Tassotti mandasse Luis Enrique con il naso rotto negli spogliatoi con un gomito. Gli è costato il proseguimento della carriera in Nazionale. Infine nel 2016 la vittoria degli italiani è stata di Antonio Conte. Chiellini, poi i tre capitani difensivi della Juventus (gli altri erano Bonucci e Barzagli) segnarono l’1-0, i centrocampisti della Squadra Azzurri scartarono il tiki-taka spagnolo e Pelé fece il 2-0 alla fine grazie ad un contropiede.

Le partite degli italiani contro gli spagnoli sono sempre state partite imponenti: ogni squadra vince a modo suo. Ci sono voluti anni agli spagnoli per battere gli italiani nella finale di un grande torneo: lo hanno fatto nel 2008 in Austria e volano da anni. Il loro calcio creativo rivelò, dopo quella partita, che le possenti difese italiane non esistevano più. Nel 2008 gli italiani hanno giocato in Austria 0-0 nella speranza di passare ai rigori. I commentatori stavano finalmente festeggiando. Ma Toto Di Natale, che ha sbagliato un rigore, ha detto che la sua squadra è arrivata in area sfinita perché per 120 minuti “tutti correvano dietro al pallone” – gli spagnoli si sono precipitati. Le vittorie italiane, a prescindere dalla tattica, hanno sempre avuto resistenza: non c’era difesa e non c’era corsa, gli italiani, facendo affidamento solo sui bei momenti vissuti nella loro vendetta, non potevano rispondere. Tiki Taka dal 2008 in poi è diventato un incubo. Di solito perdono facilmente e a livello di club.

Se la partita regolare di stasera è interessante perché le due squadre sembrano aver copiato le buone abitudini l’una dell’altra. Gli italiani quest’anno hanno vinto il campionato con il possesso palla, giocano da squadra, hanno uno strano rilassamento in difesa come gli spagnoli, anche se nessuno finora è riuscito a punirlo. Per lo più non gemono e amano il loro allenatore: questo accade raramente a loro.

Ma gli spagnoli offrono molto di più di quello che siamo abituati a vedere nella vecchia Italia. Il loro gioco può sempre dipendere dal possesso palla (tiki-taka è per sempre, come ha scritto dopo la vittoria sulla Slovacchia), ma tutto il resto è italiano: ci sono giocatori che sono stati impostati dalla stampa tra virgolette molto prima dell’inizio del torneo (Morata, per esempio), che ha avuto un inizio difficile. È stata seguita dalla qualificazione ai supplementari e ai rigori man mano che gli italiani si sono abituati, c’è un allenatore di cui si lamenta metà del paese – Luis Enrique è uscito di casa e il Real I giocatori del Real Madrid sono diventati uno dei principali argomenti di discussione da solo.

Gli italiani sono diventati spagnoli e gli spagnoli italiani? non esattamente. Ma puoi anche dirlo. Anche se i cattolici dovrebbero smettere di essere del tutto prevedibili: gli italiani nel loro gioco e gli spagnoli nel loro comportamento. E lo hanno fatto.

A Wembley di notte non ci faremo del maleH. Il derby dell’Europa meridionale, e le sanzioni loro imposte, Spezzerà i cuori logicamente





