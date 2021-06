Euro 2020: Italia Mancini a pari merito per 82 anni Sport

Euro 2020: Italia Mancini a pari merito per 82 anni

La nazionale italiana ha esteso la sua striscia di imbattibilità a 30 partite e ha eguagliato il miglior record della sua storia.



L’Italia eguaglia un record che risale agli anni ’30 E in particolare per 82 anni, Rimani imbattuto per 30 partite consecutive.

Gli Azzurri hanno battuto il Galles 1-0 (f) all’Olympico di Roma Oggi, nel corso della terza e ultima partita del girone AD in Euro 2020.

Finora e l’inizio del sorteggio (1-1) con l’Ucraina il 10 ottobre 2018, i giocatori di Roberto Mancini sono rimasti imbattuti.

La vittoria di oggi con il Galles, dunque, ha significato non solo il primo posto nel girone (l’ha vinto anche con un pareggio), Ma è stato anche all’altezza del record stabilito dalla band di Vittorio Pozzo.

A quel tempo, “Squadra azura” rimase imbattuta in 30 partite, cioè dal 24 novembre 1935 al 20 luglio 1939.

Durante questo periodo ha vinto tre grandi eventi: Mondiali, Olimpiadi 1936 e Mondiali 1938, con 24 vittorie e sei pareggi.

La squadra italiana oggi era “imbattuta” dopo aver sconfitto il Portogallo in Nations League, il 10 settembre 2018. Da allora, 25 vittorie e 5 pareggi (erano sei amichevoli).

In effetti, va notato che I giocatori di Mancini hanno vinto le ultime 11 partite.

Scena fantastica su ANT1

