“Eden sta lottando per prepararsi alla partita con l’Italia”

Il capitano belga Eden Hazard sta iniziando a sentirsi meglio dopo aver subito un infortunio muscolare nella partita contro il Portogallo e ora ha maggiori possibilità di raggiungere i quarti di finale venerdì (02/07) contro l’Italia (22:00, ANT1). Il fratello ha sottolineato martedì (29/06).

Lunedì 28 giugno Roberto Martinez, l’allenatore dei “Red Devils” aveva parlato delle possibilità del 50%-50% per quanto riguarda la presenza del centrocampista simbolo nel big match con gli “Azzurri”, ma 24 ore dopo che, ha segnato il suo gol “d’oro”. Contro il portoghese ha dato speranza ai tifosi belgi.

“Eden sta facendo molto bene. Torgan Azar ha sottolineato che sta lavorando molto con la squadra medica per essere pronto per la partita contro l’Italia”, e Torgan Azar ha confermato: “Eden contro il Portogallo ha lottato su ogni pallone, ha parato, è stato bravissimo. Proprio come la sua apparizione nel 2018 contro il Brasile. Ha avuto una stagione difficile, ma gioca senza paura.

È molto importante per tutta la squadra. Sarebbe bello giocare, ma abbiamo dimostrato di poter fare a meno di lui. Possedere la palla, è di grande valore nel portarla e nel sollevare tutti gli altri. Forse funzionerà, non è ancora sicuro al 100% e lo vedremo di giorno in giorno”.

Poi, Turjan Azar ha scherzato sulla gestione del fratello del gol che ha segnato nella partita contro il Portogallo. “Ho visto la foto di Eden quando ho segnato. A giudicare dall’espressione sul suo viso, sembrava non crederci. Non è normale per me essere… l’eroe della giornata. È chiaramente il miglior gol con cui ho segnato la nazionale”.