Dusan Vlahovic: Con questi gol tutta l’Italia e… l’Arsenal è impazzita! (video)

Lui è il volto del giorno. Dusan Vlahovic, con i suoi sguardi e gol, è riuscito a far parlare con lui tutta l’Italia. Ha senso solo che sempre più scenari per il suo futuro vengano scritti e ascoltati.

Alla fine, l’Arsenal ha dimostrato di volerlo più di qualsiasi altra squadra. I londinesi sono disposti a mettersi le mani in tasca per averlo dalla Fiorentina. Il serbo fa tutto ed è utile qui quando lo diciamo.

È “costruito”, ma ciò non gli impedisce di conoscere le sfere μπάλα. Può registrare in qualsiasi modo da qualsiasi distanza. Lo ha mostrato e lo ha confermato contro le difese più dure della Serie A.

Una delle sue migliori “tracce” è stata quella contro la Salernitana! Di testa di testa in rete, è stato nominato per il gol della stagione in Italia!



Buona lettura. Ma puoi vantarti di noi anche sul nostro canale Youtube?



Vlachovich non ha paura di nessuno. Nemmeno io cristiano!

Come è noto, il campionato italiano non è dei più facili per gli attaccanti. Le difficoltà sono tante. anche in meglio. Anche Cristiano Ronaldo ha trovato un paio di bastoni all’inizio quando ha lasciato il Real Madrid per la Juventus.

Dusan Vlašovic è giovane, ambizioso e ha un grande talento. Nel 2021, infatti, il fuoriclasse balcanico con la maglia della Fiorentina è riuscito a raggiungere i gol segnati dal fuoriclasse portoghese (33 per entrambi) in un anno solare in Serie A con la “signora”.

Un traguardo che “parla” di per sé della classe e del talento del giocatore serbo che dimostra di poter scrivere la propria storia nel calcio europeo se continua a lavorare in questo modo e quando segna con lo stesso ritmo!

Segui sportsking.gr su Google News Per essere i primi a conoscere le novità dei maggiori campionati europei.