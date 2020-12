Dalla sua passione per la Ferrari, l’Auvergne ha fatto di Philippe Gardet la sua carriera

Quest’uomo è originario del bacino del Puy-de-Dôme, tra stoviglie e meccanica. Così giovane, aveva già una grande passione per le auto. Quando aveva dodici anni, ha realizzato dei disegni che ha inviato alla casa automobilistica Ferrari in Italia … ancora non li conosceva, ma questo prestigioso marchio italiano sarebbe stato il cuore della sua vita.

La strada per arrivarci però non è stata sempre facile, con saliscendi e tornanti, come su una pista di montagna … ma per capire meglio torniamo indietro.

Età dalla costruzione di un castello vicino a Dru (Eure-et-Loir)

Giovane, Philip Gardet non era il più a suo agio sulla panchina della scuola … il test BEPC, ha letteralmente causato l’ittero. Va detto che il ragazzino sa benissimo cosa vuole fare: la manutenzione e la riparazione di belle macchine. Il modo migliore è necessariamente imparare a raggiungere questo obiettivo. “Ma non è stata una decisione facile per i miei genitori che pensavano, per il mio bene, che fosse meglio seguire il percorso tradizionale”, ha detto.

Infine, Philippe Gardet sarà registrato presso il meccanico automobilistico CAP. “L’ho davvero provato come una rinascita. Dice con un ampio sorriso. Il segnale di partenza è stato sparato”.

Poi ha iniziato il suo apprendistato in un garage a Thiers “dove c’erano le bellissime Alpi parcheggiate davanti a lui”. Si è poi trasferito a Clermont-Ferrand e ha trovato un’altra istituzione che lo accoglieva. Non ci sono grandi meccanici da rovinare qui, ma il garage di Auchatraire apre le porte al mondo del pooling con uno dei figli del presidente, Patrick O’Chatriere. “Mi ha assunto nella sua squadra per preparare la sua macchina. Abbiamo fatto delle grandi gare come il Rally di Corsica”.

E la fata dei meme è arrivata …

Ma la sua intensa passione per le belle macchine non lo abbandona. Impossibile imbrogliare i freni! Philippe Gardet passa ancora una volta a una nuova velocità di integrazione di un garage nella regione rumena dove vengono esportate la R8 Gordini e altre lucenti Alpi … “Volevo imparare con queste auto”.

Con il CAP in mano, è stato assunto da Lionel Gavard, che gli ha lasciato spazio libero per la manutenzione della Formula Renault. Poi ha incontrato Paul Gall che, insieme a Bernard Clerg, ha progettato una Formula Renault chiamata GC. Siamo nel 1975. Quell’anno si disputò sul circuito di Imola, a 80 chilometri dallo stabilimento del marchio Wild Horse con sede a Maranello, la finale di questa classe di vetture.

“La ragazza del pilota, che era straordinariamente bella, era la figlia di un concessionario Peugeot vicino al circuito di Rowan Lee Isart. Dovresti sapere che Peugeot e Ferrari hanno molti legami. Ci sono state anche pause di aiuto dal marchio Leo della Ferrari. E quando la Scuderia è venuta a fare acquisti in questi Circle, preparati a vendere suo padre. Questa donna si chiamava Morissette, ma noi l’abbiamo chiamata Mimi. Era la mia prima cameriera immaginaria. “ Philip Gardet (Vuoto)

L’incontro con Enzo Ferrari

Infatti, grazie a Mimie, il giovane Philip Gardet è riuscito a entrare nel centro nevralgico della casa italiana a Maranello e persino a incontrare di persona il “Commendatore”, Enzo Ferrari.

“Quando abbiamo finito la visita, era mezzogiorno e ho potuto salutarlo prima che andasse a pranzo. Ha dato a quest’uomo un’aura inimmaginabile! Ho stretto la mano al Papa! Ricorda con un pizzico di nostalgia, ma un ampio sorriso sulle labbra.

Se, ovviamente, questo incontro è stato uno dei momenti salienti di questa giornata indescrivibile, allora Philip Gardett non ha mancato di chiedere alla guida che li ha accompagnati: “Come impari a lavorare su queste macchine ea mantenerle?” Poi mi ha consigliato di contattare l’importatore francese del marchio, Charles Pozzi, a Parigi. “

Il suo gentile genio, che non era lontano, ascoltò la conversazione e le fece promettere di fare ciò che era necessario.

Poco costringendo il destino

Al suo ritorno a Clermont-Ferrand, Philippe Gardet obbedì. Ma non è facile scrivere bene una lettera di presentazione. Il meccanico impiegherà diverse settimane per scriverlo nel miglior modo possibile per esprimere tutto il suo desiderio e volontà. Perché l’obiettivo di questo ragazzo, poco più che ventenne all’epoca, non era solo quello di padroneggiare i meccanici di queste auto eccezionali, ma anche di avere il proprio garage con i colori del marchio a Clermont-Ferrand.

“Tutti pensavano che fossero belle macchine, ma tutti si lamentavano anche dei loro guasti molto spesso … ma questo perché non erano adeguatamente manutenuti”, dice.

Felipe Gardet era pronto a fare tanti sacrifici per conoscere tutta la scienza di queste vetture italiane.

“Mi sono offerto di venire ad allenarmi gratuitamente con Charles Pozzi durante le mie vacanze per avere tutte le conoscenze necessarie”. Philip Gardet (Vuoto)

La lettera di Auvernat non è passata inosservata a Parigi. Ha fatto ridere la gente (secondo Philip Gardet), ma soprattutto dovrebbe suscitare la loro curiosità. Il giovane è invitato a salire nella capitale per un colloquio. “Ma è stata una storia pazza! La prima volta che ci sono andata ho aspettato molto prima che il caposquadra mi salutasse. Inoltre mi ha detto che non capiva il mio messaggio e che non poteva fare niente per me. Dovevo fissare un appuntamento con il capo .. . “

Giovane Auvernat a Parigi

Il giovane non si scoraggia. Dopotutto, quando guarda nello specchietto retrovisore, non era la prima volta che dovevi ancora cambiare marcia per ricominciare da capo.

Quindi ha chiesto un’altra intervista all’importatore francese della Ferrari, ma al responsabile dell’agenzia. È lo stesso motore: aspettare e interrogare. “Ma cosa vuoi?”

Philip Gardet difende ancora una volta il suo progetto con la voglia di uno stage per imparare. L’uomo gli disse: nessun addestramento. Tuttavia, ti sto assumendo. Ti pago 1.800 franchi al mese e la mia segretaria ti aiuterà a trovare un alloggio. “Le mie braccia sono cadute su di me, ma ho detto subito di sì. Nel novembre del 1976 mi sono trasferito lì. “

Il nuovo Auvergnat Paris soggiorna per 18 mesi in questo garage parigino e annota tutto ciò che apprende in un piccolo taccuino che ha ancora oggi. Il 3 gennaio 1978, ha aperto il suo garage a Clermont-Ferrand, Avenue Etienne Doulette ed è diventato un agente di marca che lo ha fatto sognare tanto da bambino. Qualche anno dopo, cambia sede per lavorare a Beaumont, vicino alla capitale Auvergne, poi amplia ulteriormente e diventa un concessionario Ferrari completo.

Prenditi cura dei tuoi clienti a Clermont-Ferrand

Nel 2004 era giunto il momento per lui di intraprendere un’altra strada. Questo cambio di direzione lo ha portato alla divisione Classiche dello stabilimento di Maranello a Ginevra per fornire servizi di restauro e manutenzione per i modelli più vecchi. C’è da dire che la sua competenza è pienamente riconosciuta anche dall’Emilia-Romagna.

Nel 2020 è tornato ai piedi dei vulcani. “Sono tornato per occuparmi in particolare dei veicoli dei miei clienti e vorrei trovare qualcuno che prenda il testimone. Voglio anche trasmettere tutto quello che ho imparato, è un giusto ritorno delle cose”.

Philip Gardet è un uomo indiscusso grato. Inoltre non dimentica che chiama la sua buona fata Mimi e tutto ciò che le deve. Ma le fate buone guardano solo a chi le merita …

Stephanie Mirzette

