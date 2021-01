Cycle manager Cristiano Ronaldo

Jorge Mendes, manager di Cristiano Ronaldo e Jose Mourinho, ha assunto le funzioni di due ciclisti portoghesi già di successo, Joao Almeida (Deconink – Kwik Step) e Robin Guerrero (EF Education-Nibo). I due atleti hanno lavorato con Corso Sport, iniziato con Polaris Sport, Jorge Mendes. Sebbene Corso Sport abbia altri ciclisti professionisti nelle sue fila come Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers) e Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) solo i ciclisti portoghesi sono stati “aggiornati” a Polaris Sport.

Il 2020 è stato un grande anno per Almeida e Guerrero in quanto Almeida ha indossato la maglia rosa campione al Giro d’Italia per due settimane e Guerrero ha vinto l’azzurro per la salita, vincendo una tappa nella stessa gara. Jeriero è stato sfortunato alla fine del 2020 dopo essere stato investito da un’auto durante l’allenamento, ha rotto la chiave e dovrebbe subire un intervento chirurgico, ritardando l’inizio dei preparativi e degli impegni di gara per il 2021.

Entrambi hanno iniziato la loro carriera con Axion, il talent team statunitense Huggins Berman.