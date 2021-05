Cristiano Ronaldo ha battuto … tutto in Italia, Spagna e Inghilterra!

Cristiano Ronaldo potrebbe non aver segnato, ma la Juventus ieri ha battuto l’Atalanta (2-1) allo stadio Mabe e ha vinto la Coppa Italia, aggiungendo al raro girone di “CR7” il trofeo mancante.

L’attaccante della Juventus del nazionale portoghese ha completato il puzzle di tutti i possibili titoli che potrebbe vincere in Italia, avendo già festeggiato tutto in Spagna con il Real Madrid e in Inghilterra con il Manchester United.

Dopo aver vinto due titoli di Serie A e due volte la Supercoppa italiana, è diventato anche capocannoniere del campionato con 29 gol prima della fine della partita con sei, davanti a Romelu Lukaku dell’Inter.

Cristiano Ronaldo ha vinto tutto anche in Spagna durante i suoi nove anni al Real Madrid, con due campionati, due Supercoppe e due Coppe di Spagna, oltre a quattro titoli di Champions League, una Supercoppa Europea e tre Mondiali per Club FIFA.

Ha anche vinto tre titoli di Premier League, due Coppe di Lega e la Community Cup and Shield (Super Cup) in Inghilterra con il Manchester United. Ha anche festeggiato la UEFA Champions League 2008 con la squadra inglese.

Adesso l’attaccante portoghese si concentrerà sull’ultima partita di Serie A italiana, durante la quale la Juventus dovrà vincere a Bologna e aspettare … un inciampo di Milan e Napoli, per assicurarsi un biglietto per la prossima Champions League.