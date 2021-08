Cosa vuoi dire – come è apparso il soprannome del cittadino italiano

https://sputniknews.gr/20210617/skoyantra-atzoyra-pos-vgike-to-prosonymio-tis-ethnikis-italias-14303425.html

Squadra Azzurri: come è apparso il soprannome italiano

Squadra Azzurri: come è nato il soprannome italiano

La Nazionale italiana di calcio rappresenta l’Italia nelle competizioni calcistiche internazionali ed è coordinata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio. 17.06.2021, Sputnik Grecia

https://cdn1.img.sputniknews.gr/img/07e5/06/11/14303361_0:0:1439:810_1920x0_80_0_0_7fcfe9ac0ec57df3e84d91aaf6f33bfd.jpg

La Nazionale italiana è impressionante finora a Euro 2020, avendo vinto l’assoluto nelle prime due partite e si è già qualificata per la fase successiva del torneo, infatti la squadra di Roberto Mancini ha perso dal 10 settembre 2018 e da allora il le partite contano per 29 imbattute (24-5 -0), mentre festeggiano 10 vittorie consecutive senza che l’Italia si sia classificata seconda nella conquista dei Mondiali (1934, 1938, 1982, 2006) per una sola. Meno della nazionale brasiliana. Nella bacheca dei trofei della squadra ci sono anche gli Europei del 1968, una medaglia d’oro olimpica alle Olimpiadi del 1936 e due medaglie di bronzo (1928 e 2004). Perché si chiama “Squadra Azzurri”? La squadra azzurra.” Fondata nel maggio 1910, ma il 6 gennaio 1911, contro l’Ungheria, pioniera della maglia azzurra, avendo già gareggiato in bianconero, da allora è conosciuta come Squadra Azzurra. ).

