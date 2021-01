Corretto per cinque cambi in semifinale e finale di Coppa di Lega

Le quattro squadre che partecipano alle semifinali di Premier League Cup di questa settimana, ma anche alla finale del torneo di aprile, potranno apportare cinque modifiche invece di tre, secondo quanto riferito lunedì dalla Football League (EFL) (1/4) (EFL), nel tentativo di alleviare L’onere per i giocatori da partite consecutive.

La maggior parte delle squadre di Premier League ha votato contro la proposta di consentire ai club di apportare cinque modifiche per partita in questa stagione, ma la UEFA ha detto di aver già parlato alle squadre di Coppa di Lega e ha concesso la sua approvazione. Ma anche la possibilità per ogni club di avere nove giocatori in panchina.

Il Tottenham ospiterà il Brentford dal torneo nella prima semifinale martedì (5/1), mentre il Manchester United affronterà il Manchester City nel grandissimo derby mercoledì (6/1).

La finale di Coppa di Lega, che di solito si svolge a febbraio, è stata posticipata al 25 aprile, nella speranza che sarà possibile mantenerla entro l’ora di Wembley.