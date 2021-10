“Con Donaroma il Paris vincerà la Champions”

Il Paris Saint-Germain si sta lentamente sviluppando tra i suoi tifosi e in tutto il calcio europeo. L’apparente vittoria dei parigini sul Manchester City infrasettimanale di Champions League è stata il primo esempio di ciò che questa squadra può ottenere. L’allenatore della squadra francese, Mauricio Pochettino, deve gestire un roster ricco di talento ed esperienza, che se riesce a confrontarsi può regalarci grandi momenti.

Uno dei dilemmi dell’allenatore argentino è che si trova nella posizione di portiere. Lì, Kaylor Navas e Gianluigi Donaruma combattono testa a testa per l’affermazione sotto i pali. Finora, il Costa Rica sta conquistando punti condividendo più dei campioni d’Europa con l’Italia. Ma non sono d’accordo con l’allenatore federale della “Squadra Azzurri”, Roberto Mancini.

Il tecnico azzurro ha confermato in dichiarazioni a Calciomercato.it che il Paris Saint-Germain ha il miglior portiere del mondo, riferendosi a Donnarumma. “Gianluigi ha giocato una grande partita contro il Manchester City. Adesso è il miglior portiere del mondo. Il Paris ha un altro portiere altrettanto eccellente ma Donnarumma non resterà in panchina a lungo. Con lui i parigini possono vincere la Champions League”. citato Roberto Mancini.

Parigi cerca la “sezione aurea” di Navas – Donaroma

Donaroma è stato l’uomo che ha ottenuto più successi per l’Italia all’ultimo Europeo. L’uomo che ha parlato in finale respingendo le sanzioni internazionali inglesi. In Italia, tutti mettono molto in alto il talentuoso portiere. Si aspettano molto da lui sia a livello collettivo che nazionale. Finora, secondo gli italiani, Parigi non ha gestito adeguatamente il suo talento. Questo, infatti, ha portato molti media italiani a “nascere” scenari di rientro anticipato del giocatore in patria per la Juventus.

