Come guardi il calcio su Freebox?

Appassionati di calcio Ti senti perso tra le diverse emittenti dei tornei di calcio? Ecco un riassunto dei vari contest e dove trovarli sul tuo Freebox.

“Dove andrà la partita stasera?” Una domanda che spesso può risuonare nelle tue orecchie se sei un appassionato di sport. Univers Freebox ti offre l’elenco dei concorsi che vengono trasmessi in Francia e sui canali che potrai seguire senza alcun problema.

Diffusione di Ligue 1 e Ligue 2: Amazon Prime e Canal+ condividono i poster, anche beIN Sports ha alcune partite

Il campionato francese ha vissuto diverse turbolenze l’anno scorso, tra il fallimento di Mediapro, una rapida acquisizione di Canal+ e infine atterrare principalmente nelle mani di Amazon.

SVOD ha già vinto i diritti per le stagioni dal 2021 al 2023 e quindi trasmette Otto partite al giorno nel campionato francese. Per accedere a queste trasmissioni è quindi necessario abbonarsi al Ligue 1 Pass disponibile sull’app Prime Video, che è installato su tutti i Freebox. L’abbonamento costa € 12,99 per gli abbonati Prime ed è stato incluso anche di recente Otto partite al giorno nel campionato francesesenza costi aggiuntivi. Puoi trovare l’app direttamente nel video on demand del tuo Freebox, ma tieni presente che se Amazon Prime per gli abbonati a Freebox Delta sono inclusi tutti i giocatori combinati, l’abbonamento viene offerto come opzione per € 5,99 per gli abbonati a Freebox Pop. , Revolution, Mini 4K e One.

Canal + da parte sua ha distribuito due poster speciali: The Sabato alle 21 e domenica alle 17.. Il canale crypto ha recentemente rivisto la sua offerta e quello più economico ha un impegno di due anni, a 21,99€ al mese.

beIN Sports offre da parte sua Due poster del campionato francese nella sua programmazione. Puoi iscriverti direttamente dalla tua Freebox a 14,99 euro al mese, così puoi trovare le corrispondenze sui diversi canali inclusi nel pacchetto beIN (canali dal 31 al 33 e poi dal 402 al 408).

Dove guardi la Champions League?

Per quanto riguarda la Champions League, gli abbonati hanno la possibilità: Canal + e beIN SPORTS in co-streaming, in particolare con un’offerta attuale di 25,99 euro al mese e poi 35,99 euro al mese dopo un anno, con un impegno di 24 mesi.

TF1 da parte sua trasmetterà solo il finale non crittografato.

Per gli abbonati che dispongono di un lettore Freebox Pop, mini 4K e Apple TV 4K, sarà possibile seguire anche”Gli adesivi più belli ogni giorno“Sull’app RMC Sport disponibile negli app store. Quindi vengono offerte due opzioni a 19,99 euro al mese per un impegno di un anno e 25 euro al mese senza impegno.

European League e European Conference League: Channel Direction +, RMC Sport o W9

Se vuoi i migliori poster, scegli Canal + e W9 (Canale 9 del tuo Freebox) che trasmette il miglior poster per l’Europa League o la European League Conference.

Tutte le altre partite della Coppa dei Campioni sono trasmesse su RMC Sport.

Lega delle Nazioni: TF1 per la Francia, V9 per le altre semifinali

Sarà possibile seguire la partita Belgio-Francia giovedì 7 ottobre su TF1 e la partita Italia e Spagna mercoledì 6 ottobre alle 20:45, in onda su TFX (Canale 11).

La terza e ultima partita di piazzamento sarà trasmessa da W9.

E i campionati nazionali?

Il La Liga Dal canto suo, beIN SPORTS lo trasmetterà integralmente per la stagione 2021-2023.

Il premier League Per quanto riguarda la trasmissione, è di Canal + e RMC Sport.

Gli appassionati di calcio portoghesi potranno trovarlo Ligua NOS In esclusiva su RMC Sport.

Il Bundesliga Può essere visto esclusivamente su beIN SPORTS, proprio come La Lega Italiana.