Come guardare il Gran Premio online da qualsiasi luogo – Notizie Marsiglia

Con la Ducati a casa e in tour, le speranze sono alte che Jack Miller finisca al comando per tre volte di fila mentre i piloti si preparano per una resa dei conti sul circuito del Mugello. Non perdere un solo corso con la nostra guida per la trasmissione in diretta della moto italiana MotoGP 2021.

Le due vittorie di Miller – la prima in cinque anni – lo hanno spinto al quarto posto in classifica, davanti a lui i connazionali Ducati Francesco Bagnaya (secondo) Johan Zarco (terzo), e Fabio Quartararo, giocatore Yamaha, resta l’uomo che dovrebbe recuperare. con lui in classifica. Il capotavola.

Con il Gran Premio d’Italia cancellato lo scorso anno, Quartararo ha partecipato solo una volta a quel circuito e cercherà di migliorare il suo 10 ° posto nel 2019.

Un pilota Ducati ha vinto ognuna delle ultime tre gare in Italia, ma sarà questa volta? Marc Marquez, un pilota, sarebbe sicuro di destabilizzare questo dogma. Il pilota della Repsol Honda dopo una pausa di nove mesi è alle prese con un infortunio ed è alla disperata ricerca di una via per la vittoria.

Dopo aver vinto tutti e tre gli eventi al Mugello, lo spagnolo è un po ‘uno specialista del ring e cercherà di fare meglio del suo secondo classificato in campo nel 2019.

Continua a leggere mentre spieghiamo di seguito come ottenere una trasmissione in diretta della MotoGP per questa settimana italiana della MotoGP.

MotoGP: Gran Premio d’Italia 2021: dove e quando?

Il Gran Premio d’Italia si disputa domenica sul Circuito del Mugello, Scarperia e San Piero, Toscana, Italia.

Il Gran Premio inizia alle 14:00 CEST. Questo fa le 13:00 BST per i fan che guardano dal Regno Unito e una bandiera inizia alle 8:00 EST / 5:00 PDT per gli Stati Uniti e alle 22:00 AEST la domenica sera per le persone dall’Australia.

Guarda MotoGP 2021: Gran Premio d’Italia online dall’estero

Abbiamo dettagli su tutte le emittenti statunitensi, britanniche, australiane e canadesi per le gare di questo fine settimana dall’Italia più avanti in questa guida. Se hai intenzione di guardare il Gran Premio d’Italia ma sei lontano da casa, troverai difficile provare a trasmettere la tua copertura nazionale online dall’estero poiché probabilmente sarai geograficamente limitato.

È qui che una VPN (Virtual Private Network) potrebbe salvarti la vita. Ti consentono di modificare la posizione del tuo laptop, tablet o telefono cellulare per impostazione predefinita in una posizione nel tuo paese, permettendoti di visualizzare come se fossi lì.

Le VPN sono incredibilmente facili da usare e hanno l’ulteriore vantaggio di darti un ulteriore livello di sicurezza durante la navigazione sul web. Ci sono molte opzioni e consigliamo ExpressVPN come la nostra migliore opzione per la sua velocità, sicurezza e facilità d’uso. Può essere utilizzato su un’ampia gamma di sistemi operativi e dispositivi (come iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, console di gioco, ecc.). Iscriviti subito a ExpressVPN e goditi il ​​49% di sconto e 3 mesi gratuiti con un abbonamento annuale. Oppure provalo con la sua garanzia di rimborso di 30 giorni. Cerchi altre opzioni? Ecco alcune delle alternative attualmente in vendita.

ExpressVPN

Non importa dove ti trovi nel mondo, una VPN è uno dei modi più semplici per guardare il Gran Premio d’Italia. Approfitta subito di questa offerta!

Come guardare il Gran Premio d’Italia online negli Stati Uniti

NBC Sports ha i diritti di trasmissione esclusivi per la stagione 2021 MotoGP negli Stati Uniti, ma la rete trasmette solo cinque GP quest’anno in diretta, con il resto in ritardo.

La stagione agonistica di domenica rientra nella categoria finale. Mentre la gara inizierà alle 8:00 EST / 5:00 PDT, l’ultima gara inizierà a essere trasmessa su NBCSN alle 17:00 EST / 14:00 PDT di domenica pomeriggio.

Se hai già NBC Sports via cavo, sei a posto e puoi guardare attraverso il sito Web della rete: inserisci i dettagli del tuo provider TV.

Se stai cercando di tagliare la corda, puoi guardare NBCSN tramite la prova gratuita di FuboTV oggi poiché include il canale e può essere cancellato senza fare domande se non fa per te.

Se non riesci ad accedere alla copertura NBC perché sei all’estero, ricorda che puoi utilizzare una VPN per connetterti alla tua copertura regolare, proprio come faresti a casa. Tra le tante opzioni, ExpressVPN rimane, come accennato in precedenza, uno dei migliori servizi oggi disponibili.

FuboTV

FuboTV fornisce l’accesso a NBCSN che ti consentirà di guardare la copertura della rete MotoGP e un sacco di contenuti sportivi bonus. C’è anche una prova gratuita di 7 giorni.

$ 64,99 al mese a Fubo

Come trasmettere il Gran Premio d’Italia in diretta nel Regno Unito

BT Sport è il luogo in cui si svolge tutta l’azione della MotoGP per gli spettatori del Regno Unito, con il canale BT Sport 2 a cui dirigersi. Gli abbonati possono guardare online, tramite il sito Web BT Sport o utilizzando l’app BT Sport disponibile per iOS e Android.

Se non vuoi un impegno a lungo termine, ora c’è l’opzione di abbonamento mensile BT Sport, che ti consente di pagare £ 25 e annullare quando vuoi.

La copertura del Gran Premio d’Italia prenderà il via domenica alle 12:30 GMT prima di iniziare alle 13:00.

Se sei un abbonato a BT Sport ma al momento ti trovi fuori dal Regno Unito, dovrai scaricare una VPN e seguire le istruzioni sopra per trasmettere l’evento in diretta.

BT Sport

Guarda il Gran Premio d’Italia in diretta su BT Sport. L’abbonamento mensile costa £ 25 e consente l’accesso tramite l’app di streaming BT Sport.

£ 25 al mese in BT Sport

Posso trasmettere il Gran Premio d’Italia in diretta in Canada?

I fan canadesi del motorsport hanno ora una nuova opzione per guardare la stagione 2021 della MotoGP, con Rev TV, Motorsports e Motorsport Network, garantendo i diritti di trasmissione per la regione.

Rev TV è disponibile attraverso la maggior parte delle società via cavo, tra cui Bell e Shaw Direct. La maggior parte degli operatori offre ora i propri servizi di streaming tramite le app dedicate, che dovrebbero consentire agli abbonati di trasmettere tutte le azioni della MotoGP da questo fine settimana.

I piloti saranno sulla griglia di partenza alle 8:00 EST / 5:00 PDT.

Streaming gratuito di biciclette dal vivo in Australia

La buona notizia per i fan del motorsport australiano è che il canale gratuito Network 10 trasmette ancora una volta l’intera stagione MotoGP, incluso il Gran Premio d’Italia, in diretta per nada. È possibile riprodurre in streaming la copertura tramite il sito Web e le app del servizio on demand Tenplay per iOS e Android. La gara inizierà alle 22:00 EST di domenica sera, con inizio della copertura alle 21:30.

