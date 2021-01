Classica eleganza nella nuova divisa della nazionale italiana

È un dato di fatto che la Nazionale italiana di calcio – tornata nelle maggiori competizioni nella Coppa delle Nazioni 2021 dopo l’ultimo Mondiale assente – ha amici in ogni angolo del mondo per tanti motivi agonistici. È anche un dato di fatto che le piacciono molto le lezioni stilistiche che dà con ciascuna delle sue maglie, spesso argomento di discussione anche per le persone che non sono completamente coinvolte nel calcio. Dopotutto, stiamo parlando di italiani, che, non importa quanto qualcuno dica, sanno di più di stile e finezza, anche se è una palla.

Non è esagerato affermare che una maglia Squadra Azzurri può essere sempre un’icona della moda in campo, dando una macchia alla cultura generale dei nostri vicini sul tema dell’aspetto e dello stile generale sempre per loro. La Federcalcio italiana, attraverso i suoi account ufficiali sui social, ha presentato la nuova maglia della Nazionale, dove nel ruolo di modelli sono stati interpretati da Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Nicolò Barrilla, Federico Chiesa e Marco Ferratti.

La nuova maglia, in un classico azzurro, creata da Puma e presenta un design colto, con filigrane che alludono al Rinascimento.

“Durante il Rinascimento, l’Italia era il centro della creatività e dell’innovazione. Non solo ha ispirato il mondo, ma lo ha ricreato. Quindi vogliamo anche onorare in questo modo la rinascita della nazionale di calcio e il suo ritorno ai tornei maggiori. La nuova maglia mostrerà a tutti la passione e l’entusiasmo degli italianiDavid Bremond, responsabile della gestione della linea di prodotti di Teamsport presso Puma, ha dichiarato.

