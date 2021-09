Cinque cose da sapere sulla Salernitana, il nuovo club di Franck Ribery

La sua scelta potrebbe sorprendere. Per gentile concessione di Leon, Hellas Verona, Sampdoria, Lazio o Napoli, Franck Ribery (38) firmato in Salernitana. Promosso dalla Serie A e poco conosciuto in Francia, questo club secolare – fondato nel 1919 – fa parte del calcio Italiano. In vista della possibile prima gara del francese contro il Torino di domenica 12 settembre alle 15, ecco cinque cose da sapere su Salerno.

Due brevi stagioni nel campionato italiano

Se Franck Ribery (81 presenze) ha deciso di passare alla Salernitana è soprattutto perché amava la sfida sportiva. “Voglio ancora giocare a calcio di alto livello. La Salernitana mi offre questa opportunità“e affidato al Kaiser Frank Il gruppo. L’esperienza di Ribery sarà molto utile in Campania. Il club è abituato alle divisioni inferiori, essendo apparso solo due volte in prima divisione.

L’ultima volta, nel 1999, Franck Ribery è stato al centro tecnico del LOSC e il giovane prodigio Gennaro Gattuso non ha potuto impedire alla sua squadra di scendere in Second Division per un piccolo punto.

Di solito a casa, dalla prima stagione di Granata Nell’Elite è già sbarcato per un piccolo punto… Non lucidato nei due precedenti passaggi tra i grandi, i salernitani proveranno a sospendere la manutenzione storica. Bisognerà fare meglio delle prime due partite: dopo una breve sconfitta a Bologna (3-2), il club è stato corretto dalla Roma (0-4) davanti ai suoi tifosi.

pubblico bollente

Se sono solo 12.500 contro la luffa, è solo per via delle norme ancora vigenti in Italia. Per colpa dilui è fan I salernitani sono È considerata una delle folle più eccitanti di La Botte. “È una passione incredibile ed è per questo che sono venuta a SalernoRibery ha ammesso. Fin dai primi contatti ho sentito la voglia della società di venirmi a prendere, e poi la passione per il tifo ha influito molto sulla mia scelta.“



Tifussi Salernitana, durante un match di Serie B contro il Perugia, 21 ottobre 2018. (Paulo Manzo / Norfoto)

A Salerno, un nativo di Boulogne-sur-Mer deve trovare un’atmosfera simile a quella che ha vissuto al Galatasaray oa Marsiglia. È riuscito a vederlo durante la sua presentazione, che ha raccolto quasi 8000 spettatori.

Incredibile passione nonostante risultati alterni. Quando il club ha giocato in Serie A all’inizio del 2010, ha raccolto una media di oltre 10.000 spettatori. E nel 2015 il derby contro l’Avellino in serie B ha accolto 22.000 appassionati… Più di una partita in nazionaleHo giocato lo stesso fine settimana a Palermo. All’Arechi l’accoglienza del vicino napoletano del 31 ottobre sarà degna di una particolare.

L’arrampicata è stata convalidata in ritardo dietro le quinte

A causa di problemi finanziari, la Salernitana è stata salvata da un noto personaggio di calcio. Fantastico capo della Lazio Roma dal 2004, Claudio Lotito ha acquistato la Salerno nel 2011, quando era appena retrocessa in Serie B.

Se il club è salito di rango sotto di lui, Lotito non è proprio una figura consensuale con il pubblico salernitano. parte di fan In particolare, lo accusa di dedicare la maggior parte del suo tempo – e denaro – alla Lazio. Soprattutto, la doppietta è quasi costata alla Salernitana il posto in prima divisione, perché il regolamento non consente a un solo proprietario di possedere più di un club.

La situazione si è stabilizzata ai primi di luglio, quando il club è stato affidato a un trust. Una soluzione rischiosa, perché questa terza figura indipendente deve trovare un acquirente in Salernitana entro la fine dell’anno. In caso contrario, la presenza della squadra nell’élite sarebbe messa in discussione…

L’altra curiosità di Simi

L’anno scorso sette giocatori della Lazio sono stati dati in prestito alla Salernitana. Ma poiché il club è sotto l’egida di un trust, le transazioni tra Granata e Lazio proibito. Quindi il promotore ha dovuto ricostruire la sua forza lavoro, arruolando i servizi di Simy Nwankwo. Il suo nome potrebbe non suonare un campanello, ma l’attaccante nigeriano di 29 anni è stato il colpo a eliminazione diretta in Serie A.

Simi è un giocatore salernitano pic.twitter.com/F22ksES6WX – US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) 19 agosto 2021

Con 20 reti ha segnato la metà delle reti del Crotone, dove ha giocato lo scorso anno. Un totale che gli ha permesso di conquistare il quinto posto nella classifica dei capocannonieri del torneo, tra l’ultimo campione d’Europa Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. La retrocessione calabrese lo ha finalmente convinto a fare le valigie a Salerno, dove dovrebbe gustare il caviale di Franck Ribery.

Ambiente di vita celeste

In un viaggio nel marzo 1787, Goethe descrisse Salerno come un luogo “Incredibilmente divertente e lussureggiante”. Possiamo scommettere che Franck Ribery, oltre a condividere con il poeta l’amore per la lingua tedesca, apprezzerebbe i suoi consigli turistici. Una cinquantina di chilometri a sud di Napoli si trova Salerno, città portuale di 120mila abitanti, nella quale l’ex bavarese deve trovare la sua felicità.

In uno stile meno barocco della frizzante Firenze dove ha trascorso due anni, Salerno e il suo clima mite offrono un ambiente di vita ideale. Soprattutto la città si trova a due passi dalla famosa Costiera Amalfitana…