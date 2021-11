Ciclismo: Tour d’Italia per Climbers tra Budapest e Verona

Etna, Blockhaus e passo Fedaia in programma, solo 26 chilometri di cronometro: il Giro d’Italia 2022, che partirà per la prima volta dall’Ungheria, il prossimo maggio, darà il primo posto agli scalatori tra Budapest e Verona.

Quattro le persone pronte a raggiungere la vetta, le prime sull’Etna al loro arrivo in Sicilia dopo la tre giorni di boot in Ungheria. Il primo weekend Blockhaus, Cogne in Valle d’Aosta e poi passo Fedaia nel blocco dolomitico della Marmolada, saranno altri momenti clou in montagna, con una tappa imponente che arriva ad Aprica dopo aver salito il Mortirolo da sud. Usa una piccola pendenza e poi la poco conosciuta Santa Catarina (13,5 km per 8%).

Sette tappe sono state progettate per i corridori secondo gli organizzatori che hanno preso di mira sei tappe di alta montagna. I cronometri, invece, effettueranno solo due brevi prove a loro favore, la prima in Ungheria (seconda tappa, per le strade di Budapest) e la seconda a conclusione della manifestazione il 29 maggio nelle arene di Verona dove il Il Giro torna a tre anni dal successo dell’ecuadoriano Richard Carapaz.

È insolito vedere il Giro finire in un posto diverso da Milano, ma non è nemmeno del tutto nuovo: Verona accoglierà il suo quinto traguardo dopo le finali del 1981, 1984, 2010 e 2019.

Il percorso, 3410,3 chilometri (numero soggetto a lievi variazioni entro maggio), ha un dislivello totale di 51.000 metri, un totale storicamente elevato che segna questo 105 giro come un grande tour per gli scalatori.

Gli organizzatori hanno annunciato la scorsa settimana che il Giro partirà in Ungheria, come già previsto nel 2020 prima che il Giro d’Italia fosse rinviato all’autunno in una versione modificata a causa della pandemia di Covid. È la quattordicesima volta che il Giro d’Italia parte dall’estero, e il viaggio precedente risale al 2018 con una partenza certa da Gerusalemme.

Il campione in carica è il colombiano Egan Bernal (Ineos), vincitore a maggio della sua prima gara.