Ciclismo: perché Thibaut Pino ha abbandonato il Tour de France

8 luglio 2012, Thibaut Pino, il bel visino, la franchezza e il tatuaggio “Solo la vittoria e bella” sull’avambraccio destro, esplose agli occhi del ciclismo francese vincendo l’ottava tappa del Tour de France a Porrentruy (Svizzera). L’inizio della sua storia d’amore ha frustrato un calvario che spesso lo ha lasciato sul ciglio della strada, e il suo bagaglio era pieno di delusione. Certo, ha visto picchi come il 2014 (terza e maglia bianca), nel 2015 (vincitore in Alpe-d’Huez) o nel 2019 (vincitore in Tourmalet). Ma ha avuto anche quattro ritiri (2013, 2016, 2017, 2019). Il più grave è stato quest’ultimo quando ha subito un infortunio muscolare durante la diciannovesima tappa quando sognava una passerella, vedendo meglio …

Durante l’edizione 2020 posticipata di settembre, la caduta dalla prima tappa di Nizza gli ha infranto le spalle e le speranze. Se è rimasto (29 ° posto), sicuramente perché la penultima tappa è andata a casa sua a Melissi, allora Pinot lo ha pagato finanziariamente e mentalmente. Stanco dei suoi fallimenti, il trentenne, insieme al suo entourage, ha deciso di abbandonare il Tour de France 2021 con il suo aspetto meno montuoso. In realtà ha raggiunto un punto morto nel 2018.

Gaudu e Démare, due belle carte

Al Groupama-FDJ, ha scoperto che l’inversione del cambiamento di strategia ha avuto origine anche durante l’ottimo tour in Spagna di David Gaudu. Ottavo assoluto e vincitore di due tappe, il 24enne alpinista bretone, che ricoprirà un ruolo importante nei prossimi anni, ha dimostrato di aver superato un corso di formazione e ora ha le spalle vestite da capitano.

Dopo due anni di assenza, lo spumeggiante Arnaud Demari in Giro Italia (4 tappe, maglia a punti) non ha nascosto la sua voglia di tornare al Gran Bouquet. Date le loro particolari esigenze di accoppiamento nella squadra, è sembrato complicato per Marc Madiott riunire lo scalatore di Pinot e il corridore Démare. READ Stella campionessa italiana incompresa - Newsbeast "Exting Out"

“Questo tipo di decisione non è una sorpresa”, analizza Cyril Jimard, consigliere di RMC e candidato a capo della FFC. Ovviamente è collettivo, questo genere di cose è indeterminato quanto un dittatore. Sono convinto che ci sia stata una lunga svolta e riflessione all’interno del team. Ad un certo punto, Arnaud, non lo avremmo sempre provato nelle gare del liceo. Si meritava di fare di nuovo il tour, soprattutto dopo quello che ha mostrato al Giro. E un ragazzo del calibro di Thibaut, non glielo dirai, metteremo 4 uomini con Arnaud per aiutarlo a vincere le tappe e te la cavi con due uomini … non puoi Immaginalo. “

Con Amal Gaudu (13 ° posto nel 2019) e Démare (due vittorie a girone in carriera), la squadra potrà scommettere due buone carte, anche senza Pinot.

Cercherà un podio nel Giro d’Italia

Frank Comtoy troverà quindi le rotte per girare l’Italia. Un calvario e un paese che ama particolarmente. Ha vinto uno dei suoi più grandi successi al Tour de Lombardy nel 2018. Al Giro, ha recitato nel 2017 (quarto e vincitore di tappa) e l’anno successivo ha segnato il terzo posto prima di contrarre una grave infezione polmonare il penultimo giorno. Lontano dalle pressioni del Tour de France che a volte lo soffocano e dalle alte temperature di luglio che temeva, punterà al podio del Giro Italia.

