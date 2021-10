Chiellini: “Rispetta Donnarumma, è speciale…”

Giorgio Chiellini ha vissuto un’estate incantevole con la Nazionale italiana vincitrice dell’Europeo, che spesso mancava dal suo Paese. L’eroe di questo meraviglioso ciclo non era altro che Donaroma, il cui leader è costantemente innamorato!

Tuttavia, nelle ultime partite presentate dall’Italia a Milano, molti erano preoccupati di non accettare Donaroma, a causa della sua decisione di lasciare il Milan per il Paris Saint-Germain!

Se non altro è stata una foto molto spiacevole, sia per lui che per il resto della squadra. Tuttavia, Chiellini ancora una volta si è alzato su una roccia e ha mostrato la sua insoddisfazione per il fatto che alcuni tifosi stavano facendo il tifo per il suo compagno di squadra.

D’altronde non ha esitato a paragonare il portiere del Paris a Buffon!

“Non mi è piaciuto per niente quello che è successo! Ognuno di noi fa le sue scelte e tutti dovrebbero rispettarle. Dovremmo assolutamente rispettare ciò che pensano i fan. Tuttavia, non era il modo migliore e più salutare per mostrare la loro insoddisfazione…” , ha sottolineato Chiellini!

Donaruma è speciale, è diverso dal resto. Come Buffon, che aveva qualcosa di speciale negli altri portieri della sua generazione. Ma il tempo lo dirà! Ma c’è sicuramente qualcosa di diverso”, ha detto l’italiano!

