Candidature per il Premio “Melina Mercury”

Dimitra Flagopoulou, Mary Mina ed Elene Stergio sono le tre attrici greche in lizza per il Melina Mercury Theatre Award 2020. La cerimonia di premiazione si svolgerà al Teatro Nazionale Rex, Teatro Marica Kotopoli il 20 ottobre alle 20:00.

Il premio di quest’anno sarà presentato in collaborazione con il Teatro Nazionale. Il Comitato del Premio è composto da Maya Limberopoulou (Presidente Onorario), Diu Kangillari, Mattina Kaltaki, Dimitris Legnades, Michael Marmarinos e Rene Petaki.

I candidati per il premio di quest’anno sono:

Demetra Flagopolo

immagine Demetra Flagopolo

Progetto: The Tragic Story of Hamlet, Prince of Denmark

Autore: William Shakespeare

Adattamento e direzione: Hector Legisios – The GRASSHOPPER Team

Teatro: The New World Theatre.

Mary Mina

immagine Mary Mina

Progetto: il mio nome è Emma

Autore: Duncan Macmillan

Regia: Elaine Scotti – Namaa Group

Teatro: teatro contemporaneo.

Elene Stergio (ομάδα questo famoso piccolo circo)

immagine Patroclus Skavidas Elene Stergio

Opera: Tesola’s Kidnapping: A Poetic Novel

L’autore: Basato sul “Rapimento di Tesola” del giornalista Tassos Contujanides

Regista: Konstantinos Markelos

Teatro: la stazione

naftemporiki.gr