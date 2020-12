Campionato Italiano: “Non mi sono mai perso per strada”, conferma Jeremy Puja

Jeremy Boga, 23 anni, promettendo un brillante futuro dalla sua infanzia a Marsiglia, ha prestato attenzione ai capricci della prima copertura mediatica. Così ha preso vie di traverso, sulla base della scelta di diversi prestiti, prima retrocedere e poi affermarsi al Sassuolo, e questa domenica si è opposto al Milan, capolista della Serie A.

Ha segnato 11 gol la scorsa stagione, l’esterno della nazionale ivoriana, che ha superato tutte le scelte dei giovani in Francia, ammette di essere maturato, nella sua vita come nel suo gioco, per lottare per una maggiore efficienza. Sfruttando la fiducia del suo allenatore, ora sta liberando la sua creatività dimostrando ambizioni logiche. Per venti minuti, si disse semplicemente.

Sono passati quasi dodici anni da quando hai lasciato il Marsiglia per il Chelsea. Guardando indietro, pensi di aver preso la decisione giusta per lasciarti giovane?

Jeremy Pooja. Con la mia famiglia abbiamo fatto la scelta migliore. L’ho immaginato dall’inizio. I miei primi due anni al Chelsea sono stati molto difficili. Non è mai facile tagliare il cordone ombelicale in così giovane età e allontanarsi dalla città in cui sei cresciuto e hai rotto con i tuoi amici d’infanzia. Ma sono stato in grado di integrarmi nel mio nuovo ambiente. Ho imparato molto al Chelsea. Stiamo ancora parlando di uno dei migliori centri di formazione in Inghilterra, e anche nel mondo. Abbiamo vinto molti titoli, soprattutto la Youth League nel 2015.

Hai mai sentito, durante il periodo del prestito, di esserti un po ‘perso per strada?

Forse non avrei immaginato il percorso che alcuni avevano immaginato, ma non mi sono mai perso. Renna (Nota del redattore: 2015-2016), Nella mia prima stagione con i professionisti, non parlerò di fallimento, ma piuttosto di un buon apprendimento. In Bretagna sono cresciuto giocando al mio gioco, a Granada, poi a Birmingham dal 2016 al 2018, non tutto è andato subito dopo. Ma i dubbi non mi hanno mai sopraffatto. Anche quando ho incontrato difficoltà, ho sempre creduto in me stesso. READ Bayonne / Leicester (Challenge Cup) in diretta sabato su France 4 e beIN SPORTS! -

In che modo il tuo arrivo al Sassuolo nel 2018 ha segnato una svolta nella tua carriera?

Ho trovato stabilità ed efficienza lì. Appare nei miei spettacoli. Tanto per cambiare, ogni anno in campagna sarei arrivato qualche volta, un po ‘, per distrarmi. Anche se questa non è una scusa. Lì posso partecipare a un progetto a lungo termine e sponsorizzare il mio calcio. L’allenatore mi dà molta libertà e mi incoraggia a divertirmi in campo. È bello sentirsi desiderati.

Come si traduce nel campo?

Prima che potessi fare mosse delicate, finalmente ha cacciato. Può, per una buona ragione, incolpare me. D’ora in poi, non sto più dribblando per impressionare lo spettacolo. Quando sei critico, i tuoi compagni di squadra ti vedono in modo diverso.

È divertente avere un allenatore, Roberto de Zerbi, che di recente ti ha messo alle spalle di Lionel Messi nella categoria dribbling?

Come non esserne sensibili? Ma tengo la testa sulla spalla e anche la mia famiglia si prende cura di questo.

Ho preso il Coronavirus quest’estate. Alcuni atleti dicono di avere difficoltà a trovare il loro miglior livello in seguito. È questo il tuo caso

Sono risultato positivo al Covid-19 il 18 agosto e poi ho dovuto rimanere in isolamento per diverse settimane. Durante le mie prime 4 partite, ho sentito il fiato corto dopo l’accelerazione. Oggi non conservo alcun effetto fisico successivo. Tutto questo è dietro di me. Ma voglio dire che questo virus non è banale. Quando lo abbiamo, lo sappiamo. A volte noi ragazzi vogliamo uscire a far visita agli amici. Ma devi stare attento e rispettare davvero i gesti di barriera. La salute viene prima di tutto. READ Molti cantoni di lingua tedesca stanno serrando le viti contro l'improvviso aumento dei casi - rts.ch

Cosa può vantare il Sassuolo in questa stagione?

Abbiamo terminato la stagione 8 (Nota del redattore: il club è attualmente al quinto posto). È chiaro che puntiamo a qualificarci per la Lega Europea senza porsi limiti.

Hai mai sognato di essere più grande?

Ovviamente. Sono ambizioso. Ho solo 23 anni. Da quando ho iniziato così presto, le persone dimenticano un po ‘la mia età. Sin da giovane aspiro soprattutto a partecipare alla Champions League. Cerco ogni giorno di essere un po ‘meglio del giorno prima. Vado passo dopo passo.

Dove scegli la Costa d’Avorio?

Sono stato convocato per la prima volta nel 2017. Il resto è stato un po ‘più disordinato, ma è andato tutto normale. Avrei dovuto essere convocato alla fine della scorsa stagione prima della fine della competizione, e poi di nuovo in autunno, durante gli ultimi due rally, ma ho dovuto rinunciare, ogni volta, per motivi medici.

Sono nato a Marsiglia. Puoi giocarci un giorno?

È stato un sogno da quando ero piccola, l’ho sempre detto. Ma non è nemmeno un’ossessione. Se un giorno succederà, sarò più felice. Altrimenti, resterò il primo sostenitore dell’OM.

Cosa ne pensate della reazione dei giocatori del Paris Saint-Germain e Basaksehir che hanno lasciato lo stadio dopo gli insulti razzisti del quarto arbitro al titolo di vice allenatore del club turco?

C’è stato un atto di solidarietà da parte dei giocatori. Hanno detto non collettivamente. Il razzismo non ha posto nel calcio o altrove. Hanno mostrato la strada. Se tali atti si ripetono, dobbiamo tutti adottare la stessa situazione. READ Lo scenario in Spagna manda Melek all'Atletico!

In passato Matuidi o Balotelli è stato vittima di atti razzisti in Serie A. Hai mai incontrato questo?