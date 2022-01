Campionato 6 Nazioni 2022 – Bitpanda New jersey sponsor della nazionale italiana di rugby

A poche settimane dall’inizio del Campionato 6 Nazioni 2022, la Federazione Italiana Rugby (FIR) ha annunciato la firma di un nuovo contratto di sponsorizzazione della maglia con Bitpanda.

Nell’ambito del nuovo accordo, la piattaforma di trading (azioni, ETF, criptovalute, ecc.) diventa il nuovo sponsor della nazionale italiana di rugby maschile e under 20. Per firmare questo contratto, l’agenzia italo-francese Pure Moment ha collaborato con il team marketing di Etihad. “Siamo contenti di questo acquisto che arriva dopo un periodo complesso per il rugby italiano a seguito della pandemia. Pure Moment supporterà la FIR sugli aspetti marketing e commerciali fino al termine dei Mondiali di rugby 2023 in Francia” Dicci Stefan Aliu, co-fondatore di Pure Moment.

Come ci dice Bitpanda, il contratto copre solo il Torneo 6 Nazioni 2022, per ora.

“Rugby è sinonimo di integrità, rispetto e disciplina, proprio come la nostra professione”.

“In Bitpanda siamo qui per cambiare il gioco nel mondo degli investimenti. Lo stesso vale per il rugby italiano nel mondo del rugby”. specifico Orlando Meron, Country Director, Di Bitpanda Italia, in un comunicato stampa. “Rugby è sinonimo di integrità, rispetto e disciplina, proprio come la nostra professione”. Siglata una partnership per la visione ma anche per prendersi cura dell’immagine del marchio dell’azienda e del settore crypto che si sta aprendo sempre di più al grande pubblico.

Come sponsor di maglia della squadra italiana, Bitpanda ci riesce Cattolica Ascurazione Coloro che sono associati alla federazione dal 2018. Un contratto di 7 anni (3+4 facoltativi) è stato firmato e non rinnovato lo scorso anno dagli iscritti.

Alla fine dell’anno scorso, Bitpanda si è unita alla Coppa Davis 2021 come partner globale.