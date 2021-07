Calciomercato in diretta: il Paris Saint-Germain si lancia sui segnali di Pogba e Giroud a Milano

Segui il calciomercato estivo in diretta su RTLsport.be!

Date del periodo di trasferimento

Germania: dal 1 luglio al 31 agosto

Inghilterra: 9 giugno – 31 agosto

Belgio: dal 15 giugno al 31 agosto

Spagna: dal 1 luglio al 31 agosto

Francia: 9 giugno – 31 agosto

Italia: dal 1 luglio al 31 agosto

Paesi Bassi: dal 9 giugno al 31 agosto

Trasferimenti esterni

Paul Pogba Al Paris Saint-Germain si sta avvicinando. Secondo ESPN, il Manchester United si dimetterà e si preparerà all’arrivo di Hassem Al-Aawar per compensare la partenza del francese. Il club parigino vorrebbe presentare Theo Hernandez E i due file sono già molto avanzati.

Indice di credibilità: 3.5/5, possibile. Il Paris Saint-Germain non ha limiti e può permetterselo. Ma sarà necessario ridurre, altrimenti diventerà finanziariamente limitato.

Olivier Giroud Ha salutato il Chelsea e oggi firmerà il Milan. “A tutti i Blues, ai miei compagni di squadra, ai miei allenatori ea tutto questo club, grazie mille per questi momenti speciali. Sto iniziando una nuova avventura. Ti voglio bene”.Ha scritto l’attaccante. Il Milan ha immediatamente confermato l’operazione.

Secondo Sky Sports, il Manchester United lancerà l’attacco per un periodo di Raffaello Varane. I francesi non rispondono più al Real Madrid e saranno tentati dalla sfida in Inghilterra. Ha già dato la sua approvazione a firmare fino al 2026 e una prima offerta sarà fatta nei prossimi giorni.

Indice di credibilità: 4/5, molto probabile. Varane potrebbe essere una bella partita per il club inglese, mentre il francese sogna di scoprire questo campionato. Anche il Real Madrid potrebbe salvare con un trasferimento forte.

difensore centrale Ben White Giocherà per l’Arsenal. Secondo The Athletic, tra Brighton e Arsenal è stato raggiunto un accordo da 50 milioni di euro. Tutto può finire in fretta.

READ Euro 2020 - Mancini: giocare senza tifosi è ingiusto Sport Lo annuncia Sky Sport Raheem Sterling È in vendita. Si dice che il Manchester City intenda separarsi dall’inglese per chiudere il caso Harry Kane, pur scommettendo su Jack Grealish.

Tedesco Lucas Finitura Lascia il Manchester City, il suo club di allenatore, e si unisce al Wolfsburg nella Bundesliga tedesca. Ha firmato un contratto fino al 2025, ha annunciato venerdì il club tedesco su Twitter. Finitura Era in prestito dal Manchester City all’Anderlecht durante la stagione 2020/2021. Ha giocato 41 partite con l’Anderlecht, ha segnato 21 volte e ha distribuito 3 assist. Aveva già vestito i colori del Wolfsburg nella prima parte della stagione 2019/2020 (12 partite, senza gol).

Trasporti in Belgio

Questo è probabilmente il primo trasferimento Standard. Aaron DunnumL’attaccante 23enne sotto contratto di Valerenga, Norvegia, potrebbe passare alla Rouches secondo Sudpresse. Secondo quanto riferito, è stata approvata un’offerta di 2,4 milioni di euro, con un accordo esistente tra il giocatore e il club.