Calcio. L’Italia convoca 34 giocatori, di cui 4 “francesi”, per i test autunnali

Paolo Garbessi del Montpellier è uno dei quattro giocatori che giocano in Francia che sono stati selezionati dall’Italia per i test di novembre. (© Icona Sport)

Oggi gioca in Pro D2 al fianco di Columiere. E vivere di nuovo. Centro Michel Campagnaro, a cui non sono stati risparmiati i suoi difetti fisici quando ci si aspettava una grande carriera, è tornato con una squadraItalia, due anni dopo la sua ultima partita di selezione (contro il Sudafrica durante i Mondiali in Giappone, ndr).

Campagnaro (28, 46 presenze) fa parte di un gruppo di 34 italiani selezionati per partecipare al esami di novembre, proprio come altri tre elementi che si sviluppano nei campionati francesi.

Con Mori, Garbisi e Ceccarelli

Abbiamo trovato senza sorpresa nella partita inaugurale il giovane di Montpellier, Paolo Garbessi (10 presenze), ala promettente per il Bordeaux Beagle Federico Morey (9 scelte) e la colonna Brive Pietro Cicarelli (14 scelte). faranno da cornice 4 juniores – Pilastri Ivan Nimr (giocato con Argentina U18 e 20), Matteo Nocera, metà Alessandro Fusco e l’ala/terzino Pierre Bruno – Convocato dall’allenatore Kieran Crowley.

Prove autunnali: il gruppo dall’Italia Prima Linea: Ceccarelli (Brive), Fischetti (Zebra), Lovotti (Zebre), Nemer (Benetton), Nocera (Fiamme Oro Rugby), Riccioni (Saracens), Bigi (Zebre), Lucchesi (Benetton), Zani (Benetton).

Seconda linea: Cannon (Benetton), Fozer (Newcastle), Rosa (Benetton), Sisi (Zebra).

Troisième ligne: Giammarioli (Zebre), Lamaro (Benetton), Licata (Zebre), Mbanda (Zebre), Negri (Benetton), Steyn (Benetton).

Charnier: Braly (Benetton), Fusco (Fiame Oro rugby), Varney (Gloucester), Cana (Zepri), Garbesse (Montpellier).

Centrocampisti: Bonnie (Zepre), Prix (Benetton), Campagnaro (Colummers), Morrissey (Benetton), Zanon (Benetton).

Ala/Dietro: Bellini (Zepre), Bruno (Zepre), Ewan (Benetton), Minuzzi (Wasps), Morey (UBB). READ Classica eleganza nella nuova divisa della nazionale italiana

Sergio Parisis è tra gli infortunati

Da Campagnaro, inoltre, da notare il ritorno della seconda linea Marco Fuser, non è più richiesto nemmeno per la selezione dal 2019. mancato durante il Campionato 6 Nazioni 2021, Luca Morrissey e Matteo Minuzzi Torna anche nel set speciale italiano di Jake Baldri o dell’infortunato Eduardo Padovani. Ma anche Sergio Baresi, anche lui in infermeria, che spera di giocare un’ultima partita con la Squadra Azzurra prima di spegnere i suoi carichi.

Questo autunno, l’Italia, indica 14NS Un posto nella classifica mondiale del rugby, affronterà tutto nero (6 novembre), eargentino (13 novembre) eUruguay (20 novembre), che ha appena strappato il biglietto per il Mondiale 2023. “Il nostro esordio contro gli All Blacks allo Stadio Olimpico di Roma alla presenza dei nostri tifosi avrà un sapore speciale”, ha esultato Crowley, la cui missione è quella di alzare la testa di una deludente selezione italiana da anni.

