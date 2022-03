Calcio. Il gran signore Sergio Baresi rifiuta all’Italia di “aiutare Tolone a uscirne”

notizie di rugby guarda le mie notizie

Segui questo media

L’ultima partita internazionale di Sergio Paris con il Nacional non si svolgerà durante il torneo del 2022 (© Icona Sport)

Il monumento del rugby Trans-Alps, 3a linea internazionale di Tolone, Sergio Parigi (38 anni, 142 scelte), non aveva meritatamente fatto coming out Piazza Azzurro. Avrebbe dovuto offrirsi un’ultima partita contro gli All Blacks, durante la Coppa del Mondo 2019 in Giappone, tranne che quest’ultima giornata della fase a gironi è stata annullata a causa dell’uragano Hagibis.

Da allora non è stato più convocato dal tecnico italiano Kieran Crowley Inoltre, il suo ultimo giro a livello internazionale non sarà durante Campionato 6 Nazioni 2022, come si diceva da tempo. Infatti “è uscita la lista della Nazionale italiana e io non ci sono”, ha sottolineato prima di spiegare la sua scelta:

La questione è stata discussa e decisa d’accordo con l’allenatore e il presidente della Nazionale italiana. Potevo sperare di poter giocare una partita con la Squadra durante il torneo, ma non avevo pensato, due o tre mesi fa, che avremmo avuto 3 match di recupero (con RCT), compresi incontri contestati oltre il ultimi due giorni del torneo. Inoltre non mi aspettavo che fossimo in questa posizione in classifica (12), e tutte queste cose mi hanno portato a declinare l’invito dall’Italia. Sergio ParigiLa terza linea internazionale italiana da Tolone

“Da quando sono arrivato a Tolone ho sempre detto che la mia priorità è il club”

Il gran signore, da giocatore del mondo qual è, l’ex capitano dell’Italia Sergio Baresi ha favorito il dare La priorità è per il suo club piuttosto che per la sua nazionale. Una scelta molto onorevole da parte sua, soprattutto quando conosciamo il suo profondo legame con la sua terra natale:

Il miglior soggiorno qui a Tolone. Molto semplicemente, perché ho sempre detto, da quando sono arrivato qui, che la mia priorità è il club. Tutto quello che avrebbe potuto essere con la nazionale italiana, quello era un vantaggio. Ho deciso di restare perché abbiamo partite importanti. Sono stato scelto in relazione alla nostra situazione, per cercare di aiutare il club a uscire da questa difficile situazione. Sergio ParigiLa terza linea internazionale italiana da Tolone

Tuttavia, ammette che prendere questa decisione non è stato facile: “Certo, ce n’erano molti Piccola delusione Dall’allenatore e dal presidente italiano, è comprensibile, e anche per me il primo. Ma devi prendere decisioni nella vita e penso che sia stata la decisione più coerente da prendere e Mi prendo la responsabilità. »

“Pensavo di passare tutta la mia carriera allo Stade Français, non si sa mai nella vita…”

Non ha mollato, Baresi spera ancora di fare l’ultima uscita internazionale che merita. “Non lo sapremo mai… Tre anni fa non pensavo di indossare una maglia del Tolone e pensavo di fare tutta la mia carriera allo Stade Français. Alla fine sono qui e mi sento investito al 100%, anche se non sono nel club da molto tempo. Questa decisione di respingere la squadra italiana ne è la prova e va in questa direzione. Ma non si sa mai nella vita…”

A suo tempo, si potrebbe essere tentati di dire, a “El Commandante” Sergio Baresi, che per primo vuole svolgere la sua missione di commando con RCT E il Evita di scendere Dal Club Var in Pro D2. E si comincia sabato 5 marzo (ore 17) in giardino Biarritz olimpico (14E il), 14°, e diretto contendente di Var nella corsa al mantenimento.

Questo articolo ti è stato utile? Tieni presente che puoi seguire Actu Rugby nello spazio My Actu. Con un clic, e dopo la registrazione, troverai tutte le novità delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.