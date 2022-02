Calcio europeo: risultati di sabato

di







In Italia la partita della Salernitana si è disputata in casa contro il Bologna 1-1. Dopo questo fallimento, i compagni di squadra del tunisino Wajdi Kechrida, assenti da questa partita, sono ancora in fondo alla classifica con 14 punti in 26 partite giocate.

In un’altra partita la Juventus è tornata a vincere questo sabato contro l’Empoli (3-2), alla ventisettesima giornata del campionato italiano di Serie A. La vecchia signora ha consolidato il suo quarto posto in classifica e ha riportato sette punti dietro la capolista Milan.

A nome della 27a giornata di Premier League, il Manchester City non ha avuto un compito facile ma ha vinto in casa dell’Everton (1-0). Questo successo consente ai Citizens di riguadagnare temporaneamente un vantaggio di 6 punti sul secondo classificato Liverpool, in testa alla classifica.

Ecco i risultati completi delle partite dei Big Five europei:

Italia – Serie A.

Salernitana-Bologna 1-1

Empoli 2 – 3 Juventus

Inghilterra – Premier League inglese

Leeds United 0 – 4 Tottenham Hotspur

Crystal Palace 1-1 Burnley

Manchester United-Watford 0-0

Brentford-Newcastle United 0-2

Brighton 0 – 2 Aston Villa

Everton-Manchester City 0-1

Spagna – Liga

Maiorca 0 – 1 Valencia

Getafe 2 – 2 Deportivo Alaves

Rayo Vallecano – Real Madrid 0-1

Germania – Bundesliga

Friburgo-Hertha Berlino 3-0

Greuther Furth 1 – 1 Colonia

Union Berlino-Magonza 3-1 05

Borussia Gladbach 2 – 2 Wolfsburg

Bayer Leverkusen-Armenia Bielefeld 3-0

Eintracht Francoforte 0 – 1 Bayern Monaco

Francia – Ligue 1

Strasburgo 0 – 0 Nizza

