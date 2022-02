Calcio europeo: i risultati completi delle partite di sabato

di







FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

In Italia, in testa alla venticinquesima giornata di Serie A italiana, le prime due in classifica, Inter e Napoli, pareggiano (1-1). Questo risultato lascia la possibilità al Milan di passare in vantaggio, questa domenica ospitando la Samp.

In Germania un bel schiaffo in faccia! Il Bayern Monaco ha perso duramente nel passaggio a Bochum (4-2) sabato in occasione della 22a giornata di Bundesliga.

In Premier League, a nome della 25a giornata, i cittadini del Man City hanno fatto un breve lavoro con il Norwich (0-4), inclusa una tripletta dell’inglese Sterling.

Ecco i risultati completi delle partite di sabato:

Italia – Serie A.

Lazio 3 – 0 Bologna

Napoli 1 – 1 Inter

Germania – Bundesliga

Friburgo 1 – 1 Magonza 05

Bochum 4 – 2 Bayern Monaco

Greuther Furth 2-1 Hertha Berlino

Borussia Gladbach 3 – 2 Augusta

Eintracht Francoforte 0 – 2 Wolfsburg

Bayer Leverkusen 4 – 2 Stoccarda

Inghilterra – Premier League inglese

Manchester United – Southampton 1-1

Everton-Leeds United 3-0

Brentford-Crystal Palace 0-0

Watford-Brighton & Hove Albion 0-2

Norwich City 0 – 2 Manchester City

Spagna – Liga

Cadice 0 – 0 Celta de Vigo

Villarreal 0 – 0 Real Madrid

Rayo Vallecano 0 – 3 Osasuna

Francia – Ligue 1

Montpellier 0 – 1 notte

FB

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

Cosa sta succedendo in Tunisia?

spiega il nostro Canale Youtube . Registrati!