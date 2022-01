Calcio europeo: i risultati completi delle partite di domenica

di







Sito di social network Facebook

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp

In Italia, il vertice svoltosi allo Stadio Olimpico di Roma, in occasione della ventunesima giornata di Serie A italiana, ha visto domenica la Juventus estromettere il Club Roma (4-3). In classifica, i bianconeri conservano il quinto posto, a 10 punti dal Milan capolista, vincitore di Via Venezia (3-0), mentre la Roma delude all’ottavo posto.

Andiamo in Inghilterra, dove ho segnato una vera sorpresa in occasione della 32a finale di FA Cup. L’Arsenal è stato eliminato al Nottingham Forest, squadra del giocatore internazionale tunisino Mohamed Drager, 1-0.

Infine, in Germania, senza il nazionale tunisino Elias Skhiri, l’FC Colonia si è presentato in trasferta all’Hertha BSC 3-1.

Ecco tutti i risultati di domenica:

Inghilterra – FA Cup

Nottingham Forest 1 – 0 Arsenal

Città di Luton 4 – 0 Città di Harrogate

Stoke City 2 – 0 Leighton Oriente

Liverpool 4-1 Shrewsbury Town

Tottenham Hotspur 3 – 1 Morecambe

West Ham United 2 – 0 Leeds United

Cardiff City 2 – 1 Preston North End

Charlton Athletic 0 – 1 Norwich City

Wolverhampton Wanderers 3 – 0 Sheffield United

Italia – Serie A.

Roma 3 – 4 Juventus

Venezia 0 – 3 Milano

Empoli 1-5 Sassuolo

Napoli 1-0 Sampdoria

Udinese 2 – 6 Atalanta

Genova 0 – 1 Spezia

Germania – Bundesliga

Hertha BSC 1-3 Colonia

Bochum 1 – 0 Wolfsburg

Spagna – La Liga

Rayo Vallecano 1 – 1 Real Betis

Siviglia 1 – Getafe 0

Osasuna 2 – 0 Cadice

Deportivo Alaves 0 – 0 Athletic Club

Francia – Ligue 1

Brest 0 – 3 Nizza

Clermont 0 – 0 Reims

Metz 0 – 2 Strasburgo

Nantes 0 – 0 Monaco

Sito di social network Facebook

Twitter

LinkedIn

Il WhatsApp READ L'Italia brilla contro la Premier League

Cosa sta succedendo in Tunisia?

Spieghiamo sul nostro sito web Canale Youtube . Registrati!