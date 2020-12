Bucks e Heath sono tra le potenziali destinazioni per Harden!

James Harden non vuole continuare con i Rockets e, a meno che qualcosa di eccitante non cambi, i suoi giorni a Houston dovrebbero essere considerati … numerati.

Secondo Shams Shaarania, attualmente ci sono altre due squadre che sono state inserite nelle possibili destinazioni di “Musia”.

Più specificamente, ha rivelato, la star di “Rocket” avrebbe detto ai membri della sua squadra che dopo i Philadelphia 76ers e i Brooklyn Nets, era anche interessato alla prospettiva del Milwaukee Buck e dei Miami Heat.

Secondo quanto riferito, Harden ha giocato per la squadra di Houston dal 2012, tuttavia, dopo la fine della stagione in “The Bubble”, avrebbe chiesto a “Rocket” di scambiarlo con i Nets, che alla fine non sono andati avanti.