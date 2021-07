Bioli invita Ziggy a Milano, come dicono gli italiani!

Si prevede che Hakim Zeya sarà informato dalla dirigenza del Chelsea che è nella lista dei giocatori da trasferire. Sembra infatti essere in contatto con il Milan Stefano Pioli. Il 28enne attaccante della nazionale marocchino non è nei piani di Thomas Tuhel per la nuova stagione. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, è in contatto con la squadra del Milan per continuare la sua carriera nel campionato italiano.

Questa prospettiva prevede un prestito di un anno, con una clausola di rimborso di 25 milioni di euro. Pioli vuole rafforzare di più i rossoneri e intende ottenere i diritti dell’asso marocchino. Secondo la pubblicazione, Zeyga lascerà il Chelsea, dopo un anno di permanenza nella lista dei “Blues”. Vi ricordiamo che l’hanno preso l’estate scorsa dall’Ajax.

Seguici sul nostro canale YouTube ufficiale



Bewley lo vuole ardentemente

Il Milan ha una presenza dinamica nel calciomercato quest’anno. Ha recentemente acquisito Olivier Giroud e vuole possedere un altro giocatore del Chelsea. Con Pioli che fa i piani per la nuova stagione, che troverà la sua squadra in Champions League. Zeyeh ha un contratto fino al 2025 con la squadra londinese, del valore di 40 milioni di euro. Quindi vendere è difficile.

Ziggy ha contato 39 partite in tutte le competizioni e 1.900 minuti la scorsa stagione. Tuttavia, non possiamo dire che sia stato uno dei dirigenti chiave del Chelsea, poiché ha giocato una media di 48 minuti a partita.

Segui sportsking.gr su Google News Per essere il primo a conoscere le novità dei maggiori campionati europei.