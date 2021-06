Belgio/Italia (Euro 2020) Quali sono i canali in chiaro per seguire 1/4 della finale di venerdì?

Belgio e Italia si incontreranno venerdì alle 21:00 nei quarti di finale di UEFA Euro 2020. La partita, che si svolgerà nello stadio di calcio di Monaco, sarà trasmessa in diretta su beIN SPORTS 1 e in chiaro su M6!

Il secondo quarto di finale è probabilmente il più atteso dei due grandi paesi del calcio europeo, primo nella classifica FIFA per il Belgio e settimo per l’Italia davanti alla concorrenza. Per raggiungere questo secondo turno della fase a eliminazione diretta di questo Campionato Europeo, le due squadre hanno ancora incontrato difficoltà nella loro partita precedente. I belgi hanno concesso di eliminare il campione in carica portoghese, ma hanno faticato molto a batterlo e hanno anche dominato buona parte della partita. Ma grazie per il grande traguardo Pericolo di spine, I Red Devils si ritrovano ai quarti di finale e sono separati da sole tre vittorie dal primo titolo del Belgio. L’Italia, dal canto suo, si è qualificata a spese dell’Austria, non senza difficoltà, perché le Alpi avevano bisogno di più tempo per superare una formazione coraggiosa guidata da David Alaba. I tre gol della partita sono stati segnati durante un’ulteriore mezz’ora di gioco. Tuttavia, gli italiani si sono avvicinati a questo incontro con piena fiducia dopo aver volato sopra il loro gruppo con tre vittorie nello stesso numero di partite, segnando sette gol e non subendo nulla. Sembra solo che il vecchio detto su un nuovo torneo che inizia dopo la fase a gironi sia stato verificato ancora una volta.

