Bayonne / Leicester (Challenge Cup) in diretta sabato su France 4 e beIN SPORTS!

Aveyron Bayonet è stato ricevuto la scorsa settimana dagli italiani Zebri Rugby, al Jean Dogger Lester Tiger Stadium. Questo incontro sarà seguito in diretta alle 21:00 su beIN SPORTS 3 e in France 4 con i commenti di Laurent Bellet, Benjamin Kayser e Marc Tamon! Lo scorso fine settimana, per dare il via al torneo Challenge Cup di questa stagione, Aviron Bayonnais ha avuto diritto a una trasferta in Italia, a Parma, per affrontare le Zebre. In questo primo poster della stagione, Ciel-et-Blancs, che per l’occasione ha vestito con una maglia verde Bayonne con colori storici, ha reagito molto bene dopo aver ricevuto il suo primo tentativo di match dal primo minuto. A metà del primo tempo, Bayon è riuscito a recuperare il ritardo e poi a condurre (13-5). Un certo rilassamento nell’ultimo quarto d’ora del primo semestre ha permesso alla zebra di tornare al fronte (18-13). Ma la squadra, attualmente nona nella top 14, è stata squalificata e finalmente ha strappato il pareggio (25-25) grazie ad un tentativo di Remy Paget e un altro di Maxime DeLunca. Bayonne torna in Francia con due punti e sabato ospiterà il Leicester Tiger per la seconda volta in quattro giorni di questa regular season. ( Informazioni sul sito web di Bein SPORTS ) Per il programma completo della trasmissione quotidiana, fare clic sul banner qui sotto!

Le Coppe Europee di rugby tornano tra dicembre 2020 e maggio 2021 con tutte le partite dei club francesi in Coppa dei Campioni guardate solo su beIN SPORTS! La stagione della Coppa dei Campioni rivisitata

Nel fine settimana dell’11 dicembre, 24 club, di cui 8 francesi, parteciperanno alla fase a gironi della Rugby Champions Cup, che si disputa in 4 giorni. Le prime quattro del Gruppo A e del Gruppo B della Champions Cup accederanno ai quarti di finale di andata ad aprile, mentre le ultime quattro parteciperanno alle fasi a eliminazione diretta della Challenge Cup. Quattordici club giocheranno il turno preliminare della Challenge Cup nell’arco di quattro fine settimana, e gli otto migliori club classificati e gli otto club della Champions Cup accederanno agli ottavi. Tutte le partite dei club francesi in Coppa dei Campioni sono solo su beIN SPORTS

L’annunciatore delle Coppe europee di rugby dal 2014, e anche in questa stagione, BeIN SPORTS fornirà agli abbonati un sistema completo con tutte le partite dei club francesi nella trasmissione della Coppa dei Campioni. Il canale programmerà anche due poster della Challenge Cup ogni giorno con i club francesi in competizione. Durante tutta la competizione, giornalisti Bertrand Page, Laurent Bidot, Rudolf Pierce, Vincent Bocolo e Frederic Viard Oltre a consulenti Eric Bonnival, Benjamin Boyet, Julian Candelon e Nicholas Gangin Il commento sulle partite della Coppa dei Campioni sarà trasmesso in diretta su beIN SPORTS. La squadra di rugby del canale fornirà anche trasmissioni in diretta il venerdì e il sabato tra le partite in ogni giorno di competizione nel RUGBY PACK. Calendario della European Rugby Cup su beIN SPORTS

La fase a gironi

1 ° giorno: 11-13 dicembre 2020

Secondo giorno: 18/19/20 dicembre 2020

Il terzo giorno: 15/16/17 gennaio 2021

Il quarto giorno: 22/23/24 gennaio 2021 il livello finale

• L’andata dei quarti di finale di Champions Cup: 2/3/4 aprile 2021

• Ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni: 9/10/11 aprile 2021

• Ottavi di finale della Challenge Cup: 2/3/4 aprile 2021

• Quarti di finale della Challenge Cup: 9/10/11 aprile 2021

• Semifinali Challenge Cup e Champions Cup: 30 aprile – 1-2 maggio 2021



Finali 2021 a Marsiglia:

Finale Challenge Cup: venerdì 21 maggio, Stadio Velodrome

• Finale di Coppa dei Campioni: sabato 22 maggio al Velodrome Stadium

// Twitter share + tweets !function(d,s,id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if(!d.getElementById(id)){ js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://platform.twitter.com/widgets.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs); } }(document,"script","twitter-wjs");

// Facebook comments + share (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=284865384904712"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

// Google + button window.___gcfg = {lang: 'fr'};

(function() { var po = document.createElement('script'); po.type="text/javascript"; po.async = true; po.src="https://apis.google.com/js/plusone.js"; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s); })();

// FancyBox $(".ob-section-images a, .ob-link-img, .asset-img-link").attr("rel", "fancybox"); $("a[rel="fancybox"]").fancybox({ 'overlayShow' : true, 'overlayColor' : '#000', 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'type' : 'image' });

// Twitter controls var TwitterControls = function (elements){ $(elements).find(".ob-tweet").each(function(){ var $datatwitter = $(this).find("a[data-twitter]").attr("data-twitter");

$(this).parent().parent().find(".tweet-reply").attr("href", "https://twitter.com/intent/tweet?in_reply_to=" + $datatwitter); $(this).parent().parent().find(".tweet-retweet").attr("href", "https://twitter.com/intent/retweet?tweet_id=" + $datatwitter); $(this).parent().parent().find(".tweet-favorite").attr("href", "https://twitter.com/intent/favorite?tweet_id=" + $datatwitter); }); }

// Social popup var SocialPopup = function() { $(".tweet-reply, .tweet-retweet, .tweet-favorite, .share a").click(function() { var $popup = window.open($(this).prop("href"), '',"width=650, height=325, scrollbars=0, left=" +((screen.width - 650)/2) + ", top=" + ((screen.height - 325)/2) ); if (window.focus){ $popup.focus(); } return false; }); }

if($.browser.msie && $.browser.version <= 8.0 ){ $('input[placeholder]').each(function(){ var input = $(this); $(input).val(input.attr('placeholder')); $(input).focus(function(){ if (input.val() == input.attr('placeholder')) { input.val(''); } }); $(input).blur(function(){ if (input.val() == '' || input.val() == input.attr('placeholder')) { input.val(input.attr('placeholder')); } }); }); } // Google Analytics window.google_analytics_uacct="UA-153731853-1"; var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-153731853-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); _gaq.push(['_trackPageLoadTime']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type="text/javascript"; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();