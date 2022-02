Basket o calcio, le donne saudite conquistano il mondo dello sport

Formazione di una squadra nazionale di calcio femminile e organizzazione di un torneo di basket femminile sotto gli auspici della Federazione nazionale: la stampa saudita riporta l’emergere di una nuova generazione di sport. Una prospettiva che è stata a lungo resa molto difficile dalle correnti conservatrici della società saudita.

La sportività mi ha insegnato come affrontare fallimenti e successi. Ho capito che giocando a basket ho imparato tanto sulla vita quanto sul gioco”. annunciare a Notizie arabe Abrar Al-Ghamry, 33 anni, è un giocatore di basket da 10 anni. Il quotidiano online saudita è specializzato in un articolo sull’emergere della prima generazione di giocatrici di basket nel paese.

Abrar Al-Ghamry è una delle prime giocatrici a partecipare a un torneo ufficiale per donne sotto gli auspici della Federazione dell’Arabia Saudita, paese in cui le donne sono soggette a molte restrizioni. Ha detto che dopo aver revocato il divieto di guidare o praticare attività sportiva in luoghi pubblici, questo è un nuovo risultato nel contesto dei venti di riforme instillate dal principe ereditario Mohammed bin Salman.Maometto bin Salman“.

Accademia su tutti i fronti

Nel 2017, la Swish Basketball Academy di Jeddah ha aperto le sue porte ad atleti sia uomini che donne guidati da Muhannad Shebin. L’accademia sta organizzando il suo primo torneo femminile quest’anno, che si terrà fino al 3 marzo a Jeddah e Riyadh. “Non dovresti aspettarti di vedere partite degne WNBA [ligue américaine professionnelle de basket-ball féminin]ma è comunque sorprendente vedere cosa fanno queste donne che non hanno modelli sul posto per parlare di sport femminili”. commento Muhannad Shebin.

Quest’ultimo afferma che molti talenti stanno solo aspettando di schiudersi. “Ho visto che c’è una grande richiesta di basket, perché uomini e donne hanno sete di impararespiega a Notizie arabe. [Les joueuses] solo bisogno […] Attrezzature e opportunità come partecipare a un torneo […] sviluppare il proprio gioco, acquisire esperienza e incoraggiare gli altri a giocare a basket”, continuato.

I giocatori di calcio fanno notizia

La creazione della squadra di basket femminile segue le orme del lancio di un primo gruppo di calciatori lo scorso novembre, che si sono rapidamente affermati nel panorama sportivo nazionale. L’allenatore tedesco Monika Staab è già pieno di ambizioni. intervista di Notizie arabeE il Dice:

Il nostro obiettivo è che i giocatori acquisiscano l’esperienza necessaria per giocare partite internazionali e per fare il nostro ingresso ufficiale nelle classifiche FIFA”.

Alcuni giornali del Paese non esitano a dedicare la prima pagina alla vittoria della squadra femminile nell’amichevole contro le Seychelles (2-0). E quindi , Quotidiano saudita Bene Titolo edizione 21 febbraio: “Le donne in maglia verde scrivono la storia”.

Yousra Goujeh