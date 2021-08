BAOK: “Thriller” con Giovinco – il mistero … – Sportdog.gr – Notizie sportive | Notizia

I cittadini di Salonicco sono molto attenti alla situazione della star italiana, che sta lavorando al “radar” che è un desiderio ardente di Razvan Lucescu.



L’Al Hilal ha completato la sua preparazione in terra austriaca con una sconfitta, perdendo 1-0 contro il Lipsia e tornando ora alla propria base.

Sebastian Giovinco, feroce desiderio di Razvan Lucescu, ha partecipato regolarmente agli allenamenti del club arabo, ma non ha partecipato a nessuna delle amichevoli presentate dalla squadra, compresa oggi. Il centrocampista italiano è sulla buona strada per rescindere il suo contratto con Al Hilal, con il PAOK in attesa di sviluppi su una questione che tende a trasformarsi in eccitazione.

I vincitori della Coppa di Grecia hanno fatto la loro proposta al 34enne, e nonostante le sirene suonino sopra il suo nome, sperano finalmente che Giovinco si lasci convincere dal suo progetto per i bicipiti e dica il “sì” richiesto e il vestito nero. e bianco.

L’italiano, infatti, ha realizzato due post nelle ultime 24 ore. Uno con i compagni (Vito, Carregio, Cuellar e l’ex Kurdi).

È il secondo post di Giovinco che “accende” l’ansia dei tifosi del PAOK, come ha scritto l’italiano, intendendo “vi terrò informati”.

Fonte: metrosport.gr

