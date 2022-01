BAOK: Dikfalos dovrebbe prestare loro attenzione

Stasera, l’atleta North si schiererà per la partita senza il suo miglior giocatore, John Roberson, mentre il suo difensore centrale, Gianni Morin, potrebbe non essere presente. Tuttavia, ciò non significa che il gioco sia semplificato per il PAOK, poiché l’allenatore Laso Tofe ha a sua disposizione diversi giocatori eccezionali, che sono in grado di infliggere danni a … danni a Salonicco. La Gazzetta consiglia ai giocatori di prestare attenzione ad Aris Lykogiannis e ai suoi giocatori, perché questi sono fattori organizzativi per il gioco della squadra di casa. Jarrell Eddy è uno dei giocatori più esperti e distinti del roster dello Strasburgo. A 30 anni, l’attaccante americano (2,01 m) ha giocato per squadre NBA per brevi periodi, mentre in Europa ha lavorato con Fenerbahce e Murcia.

Di recente è tornato sulla Terra dopo un infortunio che lo ha tenuto a scavare per i primi mesi dell’anno. Ha giocato 2 partite del campionato francese (9,5 punti, 2 rimbalzi, 36% trasferte) ma anche per 15 minuti in Europa contro Ostenda dove ha ottenuto 5 punti e 1 rimbalzo. Eddie cerca il ritmo ma sicuramente è un giocatore molto pericoloso nelle tre punte, soprattutto se sta vivendo una buona giornata.

Matt Mitchell

Base Trentaquattro Strasburgo. È un principiante, ma è davvero riuscito a fornire alcuni campioni di scrittura molto positivi. Un giocatore sofisticato che ha segnato una media di 12,3 punti BCL e 4,7 rimbalzi in 6 partite, ha giocato una media di 22 minuti.

L’attaccante 22enne è appassionato del suo gioco e l’allenatore Laso Tofe sembra avere piena fiducia in lui. Produce molta energia in difesa e in attacco. Il laureato dello stato di San Diego – che ha segnato 15,4 punti e 5,6 rimbalzi in 25 partite l’anno scorso – è con il club francese dall’inizio dello scorso agosto.

DeAndre Lansdowne

Un’altra marcia importante per i francesi è la combo guard americana di 32 anni, che ha contribuito con 10,7 punti quest’anno del 46,7% in tre punti, 2,3 rimbalzi e 1,3 assist, oltre a un recupero ogni 22,6 minuti, in 6 partite. europeo. Giocatore atletico e dinamico.

Lansdone è nella lista dello Strasburgo dallo scorso anno, essendo uno dei suoi interpreti più consistenti. In passato ha trascorso grandi stagioni in Germania con il Braunschweig e poi con il Brescia in Italia. Ha molta esperienza e l’anno scorso è stato importante nella marcia della squadra verso l’ottavo finale e il quarto posto nella classifica finale.

Oltre al trio di cui sopra, Strasburgo ha alla sua periferia anche il 29enne nazionale ceco Jaromir Bokach, che guida il 43% della circonferenza (8.5p, 3p, 1.7a), oltre al veterano centro nigeriano, Ike Udanoch (6.8 π, 5.8ρ, 2.5α) che è un’altra soluzione collaudata, in grado di distinguersi a livello specifico del continente antico.

La rotazione della squadra di Strasburgo – nella sua interezza – non può superare i 9-10 giocatori, tuttavia, non dobbiamo dimenticare che questo club ha annunciato un budget per quest’anno di circa 7 milioni di euro. Quindi i dati non mancano di qualità ed esperienza…

fonte: www.gazzetta.gr