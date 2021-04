Athens Photo World 2021: mostre speciali ad Atene – elcblog – eccitazione

Il Athena World Pictures rendimenti Dal 21 maggio Con una serie di mostre ed eventi dopo l’evento inaugurale del 2019. Con il fotogiornalismo al centro, APW mira a mettere in luce il lavoro dei fotoreporter contemporanei e le notizie greche e internazionali. In un’epoca di restrizioni e di ridefinizione della vita quotidiana del mondo, l’immagine è stata – più certamente che in qualsiasi momento della storia recente – l’unico vero canale di informazione e comunicazione. I fotoreporter di tutto il mondo sono tra i pochi professionisti che hanno lavorato instancabilmente e con rischi non specificati, scoprendo aspetti di una realtà nuova e inaspettata.

Quest’anno Athens Photo World presenta opere pubbliche sia vecchie che recenti attraverso notizie internazionali e parte dei suoi eventi si concentra sullo sport poiché l’anno è ricco di eventi sportivi. Attraverso mostre, discussioni con professionisti del settore e due premi di fotogiornalismo greco e straniero, il dialogo tra spettatori e creatori sarà ravvivato.

Il rapporto di Paolo Pellegrine su SNFCC

Il lavoro del fotografo italiano verrà mostrato per la prima volta in Grecia Paulo PellegrineMagnum, un membro dell’agenzia internazionale. Lo spettacolo “Mentre stavo morendo” È basato sul suo libro con lo stesso nome. È attraverso lo sguardo evocativo del fotografo che porta lo spettatore alla ribalta nel dramma umano della storia recente.

Pellegrin cattura momenti di dolore, conflitto e forza da luoghi lontani e diversi con una comunanza tra gli umani. Giappone, Indonesia, Afghanistan, Albania, Egitto, Tunisia, Libia, Etiopia, Liberia, Sudan, Angola, Haiti, Kosovo, Cuba, Palestina, Libano, Iraq, Vaticano e Francia. Luce, oscurità, corpi e occhi sono i protagonisti dei ritratti del fotografo, a volte in composizioni insolite, densamente ricche di immagini bidimensionali, e che chiedono con insistenza l’attenzione e il pensiero dello spettatore.

La relazione verrà inviata Dal primo al trentuno agosto Nell’atrio del quarto piano della Biblioteca Nazionale di Grecia, nel Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos (SNFCC) con una donazione della Fondazione Stavros Niarchos (ISN) e patrocinato dall’Istituto Italiano di Educazione di Atene.

World Press Photo 2021

E quest’anno, Athens Photo World si presenta a SNFCC World Press Photo Report 2021 Immagini apparse nell’annuale concorso internazionale di foto e documentari di reportage per evidenziare gli scatti e le storie più importanti dell’anno passato. Quest’anno, 4.315 fotografi da 130 paesi hanno condiviso 74.470 foto. Il gruppo finale ha selezionato 45 fotografi da 28 paesi, il cui lavoro sarà presentato nella mostra. Il vincitore del World Press Photo Award 2021 è il fotografo danese Mads Nissen Da Panos Pictures con una foto della 85enne Rosa Luzia Ronaldi coccolata dall’infermiera Adriana Silva de Costa Souza presso la casa di cura Viva Beam a San Paolo, Brasile. I candidati partecipanti per Nissen erano Evelyn Hoxstein (USA), Oleg Ponomarev (Russia), Luis Tato (Spagna), Lorenzo Tugnoli (Italia) e Valerie Melnikov (Russia).

Vincitore del World Press Photo Story Award di quest’anno (Soggetto fotografico dell’anno) italiano Antonio Vacilongo Getty Images con il suo tema fotografico “My Love”. I suoi candidati erano il canadese Chris Donovan e il russo Valery Melnikov (Russia).

Il terzo premio per il reportage fotografico greco Angelo Georgini E il suo lavoro “Intrappolato in Grecia” (Intrappolato in Grecia) nella categoria dei progetti a lungo termine.

La mostra sarà presentata ad agosto al piano terra della Biblioteca Nazionale di Grecia, nel Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos (SNFCC). La data di inizio e la durata della mostra verranno comunicate a breve.

Tre mostre all’aperto dal 21 maggio

Entro il prossimo mese del 21 maggio, tre mostre all’aperto saranno presentate al pubblico ateniese incentrate sulla vita quotidiana, gli sport e le attrazioni nel paese di interesse estetico e di viaggio.

Lo spettacolo ‘Sports’ n ‘the City’ Sarà ospitato nel proprio recinto Parco Nazionale dal 21 al 30 maggio. Il Parco Nazionale sostiene Athens Photo World per il secondo anno, dopo l’evento inaugurale del 2019, questa volta ospitando la sua recinzione 46 splendide foto di argomenti sportivi Dagli eventi greci e internazionali attraverso l’obiettivo dei paparazzi George Matthew E il Vladimir Reese.

Lo spettacolo Hellas Sarà ospitato nel proprio recinto Sala concerti Athena Con i lavori del prof.Alexandru Avramides, Petro Gianacure, Stavro Kissidaki, Costa Kutsaftiki, Vasilis Koster, Menelao Sicofili, Giannis Farmakides e Luca Habsi. La mostra è patrocinata dal Ministero della Cultura e dello Sport e allo stesso tempo apre un’importante collaborazione con l’Athens Concert Hall, che la ospita in un box. Questo evento offre l’opportunità di reintrodursi al pubblico attraverso le foto dei creatori in uno dei punti culturali più interessanti della capitale.

– Mostra di fotografi adolescenti intitolata Sposta 6 Con la sua cura Dora Lavazo (IFocus) sarà ospitato su La piazza centrale del comune di Chalandri Dal 21 maggio Fino alla fine dell’estate, la situazione attuale e senza precedenti ci verrà mostrata attraverso gli occhi dei bambini piccoli.

Nell’ambito di Athens Photo World 2021 e con il supporto di OPANDA, i lavori dei fotografi pluripremiati del 2020 saranno presentati al pubblico dal 21 al 30 maggio, con un tema di attualità e rivelando lo stato globale senza precedenti dell’anno. Lo spettacolo “Quando tutto cambia: Covid19, il focus europeo”, di Fabio Bocciarelli, Vincitore lo scorso anno del Premio e mostra internazionale di fotogiornalismo Yannis Behrakis “42 giorni” di Dimitris MichalakisVincitori dell’Athena Photo Award dello scorso anno, saranno ospitati insieme a Il centro culturale “Milena” a Thisio.

Continuando l’iniziativa di presentare foto selezionate in una serie di proiezioni digitali nelle parti centrali della città, Athens Photo World presenta quest’anno le sue presentazioni digitali a Technopolis del comune di Atene E a SNFCC. Technopolis sostiene per la seconda volta Athena PhotoWorld, ospitando lo spettacolo, che inizierà il 21 maggio e durerà fino al 30 del mese, come un “abbraccio” del 20 ° Athena Technopolis Jazz Festival. Le presentazioni includeranno foto a tema sportivo Dall’archivio di Giannis BecharkisReuters, Associated Press, European Press Photo, agenzie greche InTime Sports & News ed Eurokinissi, Photographers Angelo Zimara, Nikos Menodarakos, Spiros Backalis e Demetris Siderides È un tema gratuito dei paparazzi Nikos I.Callianiotti, Elias Marco, Vetteri Bartasalli e Byron Smith.

Il programma di presentazione digitale di SNFCC sarà presentato, dalle 21.00 fino a mezzanotte, alla fine di Esplanade nelle date che saranno annunciate a breve.

Yannis Perrakis e Athena Photo World Awards

Nel frattempo, in onore dell’eredità di Giannis Behrakis, quest’anno APW ha organizzato due concorsi per i due premi in denaro che hanno fondato nel 2019, lo Yannis Behrakis International Prize (#YBIPA) e l’Athena Prize for World Photography (#APWA). I primi sei fotografi saranno annunciati il ​​20 maggio e I vincitori saranno premiati mercoledì 26 maggio in un evento speciale che si terrà presso il beacon SNFCC. In questo caso, il Premio Yannis Perakis dello scorso anno sarà assegnato da Elisavit Sarrido Behrakis al vincitore Fabio Bocciarelli, che annuncerà il vincitore del concorso di quest’anno. Nel frattempo, il vincitore di quest’anno riceverà l’Athens World Photo Prize da Thanassis Stavrakis, direttore artistico di Athena Photo World e Dimitris Mikalakis, vincitore di APWA2020.

Per il 2021 è importante il contributo di tutte le organizzazioni, pubbliche e private, che incubano e supportano Athena PhotoWorld valorizzando la portata delle sue mostre ed eventi. A sostegno del Comune di Atene, del Parco Nazionale, della Sala Concerti di Atene, dell’Università Nazionale e Capodistriana di Atene e dell’Università dell’Attica Occidentale, oltre a nuove collaborazioni come l’Istituto Educativo Italiano, AON, Samsung, Aegean e Athens Plaza . Athens Photo World per continuare il ciclo iniziato nel 2019.

Athena Photo World sempre dedicato In 30 anni di lavoro e il ricordo di Giannis Bcharakis Resta impegnato nell’incoraggiare e sostenere i fotoreporter di tutto il mondo, specialmente in tempi che mettono alla prova l’umanità nel suo insieme. Quest’anno, più di ogni altro anno, merita i riflettori su di loro e sul loro lavoro. I fotoreporter lavorano sempre con tutte le garanzie necessarie per tenerci informati.

Dichiarazioni dei vincitori dello scorso anno:

Fabio Bocciarelli: “Registrare il mondo che ci circonda nel tentativo di scrivere questa storia e creare immagini iconiche ed enfatiche è ciò che Gianz ha fatto nel corso della sua carriera. Onorare un premio che porta il suo nome è un grande onore per me.”

Demetris micalakis: «Questo premio è per me molto onorevole perché proviene da un evento che onora da sempre il lavoro di Giannis Bacrakis. “Perrakis è stato un amico importante per me e non importa quale grande lavoro abbia in mente, le nostre conversazioni su molte cose oltre alla fotografia e al reportage sono sempre vive”.

* Foto di copertina: Mads Nissen, Danimarca, Politiken / Panos Pictures – World Press Photo Descrizione α 2021