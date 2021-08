Athena Photo World saluta l’estate con un servizio fotografico al SNFCC

Il Atene Foto globalismo La chiusura di questa estate invita gli ateniesi a un evento fotografico presso il Centro Culturale della Fondazione Stavros Niarchos in martedì 31 agosto.

Combinando tre diverse gallerie fotografiche in un tour dell’edificio SNFCC, APW guiderà i visitatori alla mostra “Mentre stavo morendo” fotografo italiano Paolo Pellegrin, per l’agenzia internazionale Magnum, che è stata introdotta per la prima volta in Grecia ed è stata ospitata 1Il Agosto nella hall 4ου pavimento EBE.

Proseguendo, i visitatori saranno tra le fotografie premiate dei 45 fotografi che si sono distinti quest’anno nell’International Reportage Photo Contest World Press Photo al piano terra dell’EBE con un focus speciale sul suo lavoro. Angelo Tzortzzini “intrappolato in un Grecia“(intrappolato in Grecia) che ha estratto 3Il Premio nella categoria Progetti a lungo termine. Tzortzinis ha vinto questo lavoro entrambiIl Premio al concorso Athens Photo World Award per l’evento 2021.

Il giro di tiro terminerà contro il grande muro in fondo al canale Display digitale Accanto alla grande scalinata con foto di soggetti sportivi provenienti dagli archivi di Giannis Becharakis, agenzie internazionali Reuters, Associated Press, European Press Agency, agenzie greche InTimeNews e Sports, Eurokinissi e fotografi Petros Giannakouris, Angelos Zimaras, Nikos I. Kalyaniiotis, Elias Marko , Nikos Menodarakos, Spyros Bakalis, Lefteris Bartsalis, Demetris Siderides e Byron Smith.



Athena Photo World rinnova il suo appuntamento con il pubblico in autunno

Il team di Athena Photoworld, che è rimasto ottimista e fedele alla sua visione di promuovere e promuovere il reportage fotografico moderno presso il pubblico greco, ha iniziato le sue attività dal primo periodo in cui gli eventi erano consentiti negli spazi espositivi, lo scorso maggio, riunendo due mostre all’aperto (“Quando tutto è cambiato, COVID-19, focus europeo” di Fabio Pucciarelli e “42 giorni” di Dimitris Michalakis al Melina Cultural Center), tre mostre all’aperto (“Grecia” sul recinto della Sala Concerti di Atene, “Sport ‘ n’ the City” al recinto del Parco Nazionale e programma di spettacoli Digital at Technopolis) e premiando i vincitori del concorso di quest’anno rispettivamente agli Yannis Behrakis e agli Athena Photography Awards, Darren Zammit Luby e Dimitris Tosidis.

L’APW Events Tour di SNFCC è sia un finale estivo che un inizio molto grafico della nuova stagione autunnale, rinnovando allo stesso tempo l’appuntamento con il pubblico ateniese per la prossima azione della squadra nel 2022.



Programma Galleria fotografica Athena presso SNFCC

«Mentre stavo morendo» Paolo Pellegrin / Magnum Foto: 1 – 31, Αίθριο 4ου Pavimento EBE

stampa mondiale Foto 2021: 23 agosto – 14 settembre, piano terra EBE

Display digitale: 23 agosto – 4 settembre, fine del canale / scalinata

Il Athena World Pictures Dedica sempre 30 anni di lavoro e memoria Giannis Bcharaki Rimane impegnato a incoraggiare e sostenere i fotoreporter di tutto il mondo, specialmente in tempi che mettono alla prova l’umanità nel suo insieme. Quest’anno, più di ogni altro, i riflettori meritano i riflettori su di loro e sul loro duro lavoro. I fotoreporter lavorano sempre con tutte le misure di protezione necessarie per tenerci informati.