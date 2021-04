Annunciato Finikas per l’episodio della partita con il Panathinaikos

Un annuncio è stato fatto da AO Finikas Syros ONEX riguardo l’episodio registrato della partita del Panathinaikos. Il team delle Cicladi ha descritto il comportamento di Rangel, che ha sputato addosso a Brown dopo un incidente verbale, come inappropriato e inaccettabile.

“La fenice di Syros ONEX, fedele agli ideali sportivi e ai valori umani che rappresentano in questi anni, si è trovata in una posizione spiacevole per protestare con veemenza contro il comportamento indecente e inaccettabile dell’atleta Lucas Victor Rangel, che alla fine proviene dal Phoenix della squadra di Syros, ONEX Panathinaikos ha giocato nelle qualificazioni nella 20-21 Volley League senza provocazione da parte di nessuno con un attacco verbale e sputato in faccia ai nostri atleti Andre Braun.

L’atto è estremamente aggressivo per lo sport della pallavolo stesso, i nostri atleti, la nostra squadra così come per il Panathinaikos, che lo hanno servito e servito, grandi atleti e persone meravigliose nel suo lungo e storico percorso. Durante l’incontro ESAP di venerdì 4/9/2021, il nostro team leader ha sollevato il caso al consiglio di amministrazione e ha chiesto al giudice sportivo di elaborare il video della partita e procedere con la punizione esemplare per un grande atleta che ripetiamo per aver offeso il lo sport stesso e tutti gli atleti che vi gareggiano.

Consiglio di amministrazione di AO Finikas Syros ONEX ”.