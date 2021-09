Andre Onana si rifiuta di allungare e si avvicina all’Italia

Andre Onana potrebbe prendere la direzione dell’Italia nell’estate del 2022. Il nazionale camerunese, che ha rifiutato ogni proposta di prolungamento del contratto con l’Ajax Amsterdam, sarà a disposizione per convalidare la sfida dell’Inter.

Un gran numero di club europei desiderati nel precedente periodo di trasferimento, Andre Onana non si è trasferito dall’Ajax. L’Inter, che voleva il nazionale camerunese, non ha trovato l’accordo con l’Ajax. Ma i campioni d’Italia potrebbero riavere il talentuoso portiere nell’estate del 2022.

Secondo le informazioni del giornalista italiano specializzato in trasferimenti, Fabrizio Romano, l’Inter sta per ingaggiare il portiere 24enne. Il Milan vuole prendere Andre Onana, un sostituto per il loro portiere esperto, ora 37 anni Samir Handanovic.

L’Ajax Amsterdam ha fatto di tutto per prolungare il contratto, in scadenza a giugno 2022, senza risultati. Secondo il giornalista, i funzionari del club hanno ammesso di andare avanti. Non siamo in trattative per prolungare il contratto di Unana. Ci abbiamo già provato, poi siamo andati avanti” Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, ha dichiarato: