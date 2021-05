Alluminio italiano | Felix Auger Ilyassem ha raggiunto il secondo round

(ROMA) Il Quebec Felix Auger-Aliassim ha dovuto “scavare in profondità” per battere il serbo Philippe Krajinovic in tre set, 6-3, 6-7 (5), 6-4 in una partita di primo turno del campionato italiano di tennis di domenica .

La stampa canadese

Auger-Aliassem ha perso un’occasione per finire il match servendolo 5-4 nel secondo tempo.

Nel terzo set si è messo degli impacchi di ghiaccio al collo e sulle gambe per rinfrescarsi mentre la partita prendeva il via con il caldo al Foro Italico.

Grado 20e Nel mondo, Auger-Aliassime ha raggiunto la frazione critica di 10e Terzo round match per eliminare 36e Giocatore mondiale in due ore e 45 minuti.

All’improvviso, Oger-Aliasim si è vendicato di Krajinovic, che lo ha sconfitto nel primo turno del torneo 1000 Masters lo scorso anno. Il Quebec ha sconfitto Krajinovi per la prima volta dopo aver perso i primi due schermitori.

Foto Guglielmo Mangiapan, Reuters Philip Krajinovic

Auger-Aliassime è stato più efficiente del suo avversario con un tasso di efficienza del 72% dei punti guadagnati dopo aver messo in gioco la sua prima palla di servizio, rispetto al 60% di Krajinovic. Il Quebec ha segnato 12 assi, ma ha commesso sette doppi falli.

“Devi crederci ed essere resistente a volte”, ha detto Kipcare. “Volevo assolutamente vincere questa partita, scavare in profondità e trovare un modo”.

Dalla nomina di Tony Nadal ad allenatore, Auger-Aliassim ha subito sconfitte al primo turno da Monte Carlo e Madrid Masters e ha raggiunto i quarti di finale a Barcellona.

All’inizio di questa settimana, a Madrid, Auger-Aliassem ha subito un’eliminazione al primo turno, 6-1, 6-4 contro il norvegese Casper Rudd. Quest’ultimo è stato eliminato sabato nelle semifinali del torneo.

Nel secondo turno, Auger-Aliassim affronterà l’Argentina, ottava testa di serie, Diego Schwartzman.

Keebecker ha perso la sua unica partita contro Schwartzmann, in tre set, in un torneo sul cemento al coperto a Colonia, in Germania.

Inoltre, l’Ontarian Denis Shapovalov, l’unico altro canadese a segnare nel singolare maschile, giocherà la sua partita di primo turno contro un giocatore delle qualificazioni.

Con l’Associated Press