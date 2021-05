AEK: Rivelazione da un portiere italiano – Lancio … – Sportdog.gr – Notizie sportive | notizia

Ha preso una pausa dal suo trasferimento al Dikefalos, ma la storica squadra del Sud Italia lo ha convinto. No … AEK è stato viziato comunque, da quando ha il miglior portiere!



AEK: Il veterano portiere italiano Gennaro Ezzo ha rivelato di essere stato molto vicino all’AEK nell’estate del 2005.

Il 47enne di oggi – ricorda ancora il suo imminente accordo con la federazione, andato in frantumi quando il Napoli entrò in “cuneo” e ottenne il suo autografo.

Dopo il mancato trasferimento di Ezo, l’AEK trova il suo sostituto nella persona di Stefano Sorrentino, che negli anni successivi diventerà il principale portiere della federazione.

«Ho vinto il titolo di seconda divisione con il Cagliari e stavo discutendo di rinnovare il mio contratto. Poi è arrivata la possibilità di andare in Grecia e giocare in Champions League con l’AEK. Ma il Napoli mi ha avvicinato e io ho sempre voluto mettermi la maglia. Avevo 31 anni e non avevo altre possibilità.

L’avvocato continuava a dirmi che ero pazzo in quel momento. Ma non ho esitato. Ricordo di essere andato negli uffici del Napoli e di aver parlato al telefono con un ragazzo dell’AEK, che cercava di convincermi. Ma non ho avuto dubbiCosì ora racconta.

